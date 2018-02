Krever at politiet begrenser såkalte tilfeldige kontroller

– Vi er her i dag for å vise politiet at vi ikke finner oss i at de bruker etnisk profilering til å stoppe og kontrollere ungdom på en ubehagelig måte, sier Sahar Hassani.

Hun er leder for Agenda X, Antirasistisk Senters ungdomsavdeling i Oslo og mener dette er et problem som vokser i Oslo. Etnisk profilering eller raseprofilering er en betegnelse på at et individ blir utsatt for unødvendig kontroll på grunn av etnisk utseende og hudfarge.

Sahar Hassani, leder for Agenda X, Antirasistisk Senters ungdomsavdeling. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Problemet er stort nok til at det må tas på alvor. Konsekvensene er altfor store for at man ikke jobber systematisk med dette i politiet, sier Hassani.

Hun er en av mange som har møtt opp på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. De demonstrerer mot måten politiet i Oslo gjør såkalte tilfeldige kontroller på og mener politiets jobb er å ivareta rettighetene til alle byens borgere, ikke bryte dem ned gjennom rutinemessig bruk av etnisk profilering.

– Minoritetsungdom opplever å bli behandlet som kriminelle uten grunn. Dette svekker politiets egen yrkesutøvelse, det svekker ungdommens tilhørighet til fellesskapet og det har store konsekvenser for ungdommens identitetsutvikling og selvfølelse, sier Hassani.

EPISODEN FRA GRORUD: I denne videoen som har skapt sterke reaksjoner kan man se en politibetjent i Oslo ta bilder av uskyldige Emmanuel Osei (20) foran gjester på en hamburgerkafe på Grorud. Du trenger javascript for å se video. EPISODEN FRA GRORUD: I denne videoen som har skapt sterke reaksjoner kan man se en politibetjent i Oslo ta bilder av uskyldige Emmanuel Osei (20) foran gjester på en hamburgerkafe på Grorud.

Demonstrantene har tre krav til politiet

Sist lørdag ble to unge menn stilt opp mot veggen og fotografert foran andre gjester på en hamburgerkafe på Grorud. Episoden har fått stor oppmerksomhet og politiet har i etterkant beklaget hendelsen. Demonstrantene utenfor Stortinget hadde i dag tre klare krav til politiet på bakgrunn av både hendelsen på Grorud og mange andre klager som organisasjonene har fått inn.

– Vi krever at politiet kraftig begrenser omfanget av såkalte tilfeldige kontroller. Vi krever også at politiet, når de faktisk har tilstrekkelig grunnlag for å kontrollere noen, gjør det med høflighet, alltid forklarer grunnlaget, og orienterer om retten til å klage, sier Hassani.

Zane Khan, ungdomsarbeider i Agenda X. Foto: Peder Bergholt / NRK

I tillegg krever de en kvitteringsordning, hvor alle som kontrolleres får enkel dokumentasjon på kontrollen. Ungdomsarbeideren Zane Khan var også til stedet på demonstrasjonen og har selv kjent på kroppen hvordan det er å bli diskriminert på bakgrunn av hudfarge.

– Politiet benekter etnisk profilering, men vi vet at det skjer og at det er et stort problem. Får vi på plass en kvitteringsordning så kan vi faktisk begynne å føre statistikk på dette, sier Khan.

Politiet i Oslo forteller til NRK at de ikke ønsker å kommentere denne saken.