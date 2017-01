Krever 1,5 mill fra ISS

Universitetet i Oslo mener at en renholder skal ha vasket med så mye vann i Geologibygningen at det ble lekkasje til rom i etasjen under og at vannet ødela en dyr analysemaskin. Ifølge Universitas førte det til at to forskere ikke fikk jobbet. ISS har ikke tatt stilling til kravet.