Kraftig brann i Oslo – en person siktet

Mandag morgen fikk politiet melding om en kraftig brann i et trehus i Hasleveien ved Carl Berners plass i Oslo. Brannvesenet har foreløpig kontroll på brannen, og flere har evakuert seg selv. Alle beboere skal nå være evakuerte, og en person er siktet for befatning med brann.

– Vi sier ikke at dette er et ildspåsettelse, det kan også være uforsvarlig omgang med ild, sier innsatsleder Tore Barstad til NRK.

Det er fortsatt usikkerhet om huset var ubebodd eller ikke.

– Ifølge folkeregisteret så er det ingen som bor der, men det var sett flere personer som hoppet ut av vinduet da det begynte å brenne, sier Stokkli.

Det er fortsatt uklart om huset var ubebodd eller ikke. Foto: Margret Helland / NRK

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Barstad sier at det fortsatt er to personer som de fortsatt ikke har funnet.

– Vi gjør at aktivt søk i Oslo by for å få kontroll på disse personene, sier han til NRK.

Flere personer hoppet

Politiet ber nå alle i området om å holde vinduer lukket på grunn av stor røykutvikling. Eieren av huset med at ingen har bodd der på flere år.

Alle nødeetater var på plass da brannen brøt ut mandag morgen. Foto: Margret Helland / NRK

– Ifølge eier har ingen bodd i huset siden 2015, men vet at en del av dem som var inne i huset har brukt det som tilholdssted, sier innsatsleder Barstad.

Brannårsaken er fortsatt uklar, og det vil bli gjort åstedsundersøkelse senere.

– Vi har gjort et grovsøk i boligen og har ikke funnet noen der. Brannvesenet må få slukket brannen helt før kriminalteknikere kan gjøre undersøkelser, sier Barstad.

Det er ikke første gang det har brent i huset. I februar i fjor var det også kraftig brann i det gamle trebygget. Foto: Margret Helland / NRK

Brant i nabobygget i fjor

I februar i fjor var nabobygget, også en eldre trebygningen, fullstendig overtent i løpet av kort tid. Da også var det fare for spredning til noen eldre, ubebodde bolighus bak bygningen.

En person skal da ifølge politiet ha tatt tilhold i bygget. Ifølge dokumenter fra Plan- og bygningsetaten i Oslo har huset vært ulovlig bebodd gjentatte ganger.

Les også: Brann i trebygg i Oslo