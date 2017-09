Kopper mot alkohol

For å få de ansatte til å snakke om alkoholproblemer har SAS kjøpt inn 150 000 AKAN-kopper. Koppene har tekster med budskap som skal bidra til at ansatte tør snakke om avhengighet, sier HR-manager Anne Westland i SAS til Romerikes Blad. Denne uka møter en flyger i retten etter at han møtte på jobb på Gardermoen med promille.