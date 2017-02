Konkursen kunne gitt nytt søppelkaos

Kommunene kunne også tapt store summer, men slik gikk det ikke.

Bare i Oslo hadde Veireno kontrakter verdt rundt 460 millioner kroner, og de hadde 59 moderne søppelbiler i drift i tillegg til både gassanlegg, ladestasjoner, verksted og vaskeanlegg. Bare på bilene var det en gjenstående leie på omkring 150 millioner kroner i Oslo, Skedsmo og Nittedal.

– Kunne gått ille

Likevel taper de involverte selskapene bare rundt 12 millioner kroner til sammen.

– I denne sammenhengen er det "ingen ting", sier Madsen. Han mener konkursen i avfallsselskapet kunne gått mye verre.

– I tillegg til at leasingselskapene kunne fått store tap på sine biler, kunne både Oslo, Skedsmo og Nittedal blitt stående uten renovasjon, påpeker han, og fortsetter:

– Det ville påført kommunene store utgifter over lang tid når de måtte leid inn kostbar, midlertidig hjelp. I tillegg kunne både de og innbyggerne fått et nytt søppelkaos i fanget.

Roser Veireno og kommunen

I stedet fikk konkursen en myk landing i Oslo da kommunen 20. februar overtok både kontrakter, 170 ansatte og alle leasingavtalene på bilene fra Veireno.

– Det var helt avgjørende at man fikk ryddet opp før alt bare veltet over ende.

– Hvem har da fortjenesten for at konkursen tross alt gikk så bra?

– Både Veireno og kommunen gjorde det riktige her. Særlig kommunen gjorde noen helt nødvendige grep rett før konkursen.

Taper likevel millioner

Flere selskap taper likevel penger på konkursen. Til sammen har boet fått inn krav på sju-åtte millioner kroner.

Gassleverandørene AGA har et par millioner i krav mens Bertel O. Steen og Circle K har krevd noen hundre tusen til sammen.

Også VT-gruppen, som eier Veireno, taper mye. Trolig rundt fem millioner kroner.

Håper de får gjort opp

Jonny Enger, som er direktør både i VT-gruppen og Veireno, sier han håper at kreditorene skal ende i null.

– Jeg håper vi får gjort opp alt, selv om det kanskje tar litt tid. Selv havner vi selvfølgelig bakerst i køen.

Ifølge Enger har VT-gruppen rygg til å bære tapet. Tapet får ikke konsekvenser for de andre bedriftene i konsernet.

AGA bekrefter at de taper et betydelig beløp, men kan ikke si hvor alvorlig tapet er for dem.

Circle K bekrefter at de har meldt inn et krav på rundt 130 000 kroner, men har ikke ytterligere kommentarer.

SG Finans, Sparebank 1 Finans og andre som Veireno leaset biler fra, taper ikke penger fordi kommunen har overtatt og viderefører leasingavtalene de hadde med Veireno.