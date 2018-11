Søndag 22. januar 2017 ble en 31 år gammel mann funnet drept i leiligheten sin på Blakstad i Asker. Åstedet var blodig, og bar preg av at det hadde skjedd en slåsskamp der.

Ifølge tiltalen skal de to tiltalte ha slått og sparket avdøde gjentatte ganger, blant annet med en vektstang. 31-åringen døde etter kort tid, som følge av omfattende hodeskader.

Tiltalt for å skjule bevis

Ytterligere fem menn er tiltalt for å ha medvirket til drapet, og for grove trusler. De er også tiltalt for å ha motarbeidet politiets etterforskning.

Ifølge tiltalen har de blant annet bidratt til å skjule gjenstander som kunne ha fungert som bevis i saken.

Det kommer også fram i tiltalen at sju menn oppsøkte fornærmede rundt seks timer før drapet skjedde. Flere av dem skal ha vært iført klær som viste tilknytning til MC-klubben Rock Machine.

Konflikt i MC-miljø

Ifølge Budstikka kan trusler på Facebook bli sentrale i rettssaken.

Bare timer før han ble drept, skal 31-åringen ha omtalt medlemmer av MC-klubben Rock Machine som «horunger» på sin Facebook-side.

Ifølge politiadvokat Jens Johannes Andenæs, vil kommunikasjonen mellom de tiltalte og avdøde i forkant av drapet være viktig bevis i saken.

– Det har tidligere vært kjent at det var en konflikt mellom avdøde og dette miljøet i forkant av drapet, sier Andenæs til NRK.

Sikkerhet i retten

Rettssaken i Akser og Bærum tingrett varer frem til 14. desember. Under hovedforhandlingene vil det være enkelte sikkerhetstiltak i retten.

– Bakgrunnen er en vurdering som Oslo politidistrikt har gjort. Dette er noe politiet ofte gjør, og de har kommet frem til at det er viktig med enkelte sikkerhetstiltak, sier Andenæs.

– Forventer dere at folk fra MC-miljøet møter opp?

– Vi er forberedt på at det kan komme personer som er tilknyttet det miljøet tiltalte er en del av. Vi har ingen konkrete opplysninger om at det, men det er å forvente, sier Andenæs.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Johannes Wegner Mæland er forsvarer for én av de to tiltalte. Han sier til NRK at hans klient nekter straffskyld, men erkjenner å ha vært på stedet.

– Kjenner du til at det skal ha vært en konflikt i MC-miljøet i forkant av drapet?

– Min klient har sittet i varetekt siden dagen etter at dette skjedde, så jeg kjenner ikke til det, sier Mæland.

Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld.