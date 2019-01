Kona til en av Norges rikeste har vært savnet i ti uker

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært savnet i ti uker, melder Aftenposten. Hun forsvant fra hjemmet sitt i nærheten av Oslo.

Ifølge Aftenposten er det fremsatt alvorlige trusler og krav om løsepenger i kryptovaluta. Avisa skriver også at det har vært kontakt med kidnapperne, via en digital plattform.

Ifølge VG er det krevd ni millioner euro i kryptovaluta. Dette skal være første gang løsepenger kreves betalt i kryptovaluta.

Kryptovalutaen skal være Monero og det vil være døgnbemanning av sivile politibiler, etter det NRK erfarer.

Saken skal fra første stund ha vært behandlet som en forsvinning.

Politiet opplyser at det skal holdes en pressekonferanse på Skedsmo politistasjon i Lillestrøm klokken 11. Øst politidistrikt leder etterforskningen av saken, og får ifølge Aftenposten bistand fra Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt, Europol og Interpol.

Ifølge politiet er kvinnen antatt bortført fra sitt hjem i Lørenskog. En av årsakene til dette er at politiet skal ha funnet et brev som gjorde at politiet mener at de står overfor en kidnapping, skriver Dagens Næringsliv.

SAVNET I TI UKER: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant fra sitt hjem i nærheten av Oslo. Foto: Privat

En av Norges rikeste

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med Tom Hagen (68). Han står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer.

Bladet anslår formuen hans til å være på 1,7 milliarder kroner. Pengene har han i all hovedsak tjent på eiendomsinvesteringer og strømsalg.

Tom Hagen har vært en aktiv eiendomsinvestor i flere tiår. Likevel er det hans aksjeandel på 70 prosent i Elkraft som utgjør den største delen av formuen. Han var med på å grunnlegge Elkraft i 1992 og siden har selskapet hatt en enorm vekst.

Dagens Næringsliv skrev i juli i fjor at Hagen har tjent én milliard kroner de siste 11 årene.

Tilbaketrukket livsstil

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen satt fra 2006 til september 2018 som varamedlem i styret til ektemannens selskap Holding 2 AS. Hun har også tidligere vært varamedlem i to av hans firmaer, men har i dag ingen roller i næringslivet. Ligningen viser at hun har lav inntekt og formue.

Ekteparet Hagen bor i en enebolig i Lørenskog i Akershus, og fører en tilbaketrukket livsstil. Paret har tre voksne barn i 30- og 40-årene.

Ektemannen Tom Hagen beskrives som mediesky og privat og har få partnere i selskapene sine. Den som går igjen flest ganger, er den eldste datteren. Hun er styremedlem i 12 av farens firmaer.