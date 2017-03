Kommunen bryter fortsatt arbeidstidsbestemmelser

I løpet av den første uken med kommunal søppeltømming etter at Oslo kommune brøt samarbeidet med renovasjonsselskapet Veireno, har Renovasjonsetaten oppdaget 20 brudd på arbeidstidsbestemmelsene for uke 8.

– Seks brudd omhandler arbeidstid over 13 timer per døgn, mens de øvrige 14 går på hviletid, skriver etaten i en pressemelding torsdag.

Samtidig skryter de av at de kun mottok 354 klager i løpet av uken det er snakk om, noe som er det laveste tallet siden Veireno overtok 4. oktober i fjor.

– Vi er godt fornøyde med utviklingen siden nyttår, men tar samtidig høyde for at vinterferieavviklingen kan ha spilt inn på uketallet denne gangen, skriver de.

Renovasjonsetaten understreker at de "jobber intensivt med å bygge opp en robust organisasjon internt" etter virksomhetsoverdragelsen 20. februar.

De er også fornøyde med at det ikke er forsinkelser eller etterslep i innsamlingen. Totalt ble det samlet inn 1.987 tonn mat-, plast- og restavfall, godt under normalen på 2.500 tonn per uke.

Tidligere direktør i Veireno, Jonny Enger, sier dette i en kort kommentar til NRK om den stadige problemene i søppelhåndteringen i hovedstaden:

– Jeg ser utfordringene og håper og tror at kommunen vil lykkes.

