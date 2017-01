Politiet i Follo har tidligere skrevet på Twitter at de vurderer å stenge E6 en periode. Det er underkjølt regn som kjøreforholdene så vanskelige på E6 og en rekke andre veier.

Pressevakten i Statens Vegvesen, Region Øst, opplyser sent tirsdag ettermiddag at slik situasjonen ser ut for øyeblikket blir ikke E6 stengt.

– Men politiet og Vegvesenets entrepenører kjører ledebiler. Det vil si at man kjører foran trafikken for å redusere hastigheten mellom Vinterbro og Sonsvei-krysset, sier Åsmund Møller Johansen.

17.45 meldte politiet i Follo at kjøreforholdene begynner å bli bedre enkelte steder.

Valg mellom pest og kolera

Politiet opplyste til NTB ved 17-tiden at det er en vanskelig vurdering å avgjøre om E6 skal bli stengt.

– Å stenge eller ikke stenge E6, det er et valg mellom pest og kolera. Hvis vi stenger veien, går trafikken ut på småveiene, og der er det like glatt. Da er det større fare for myke trafikanter, sier operasjonsleder Børge Løge i Øst politidistrikt.

Saken blir oppdatert