Kolliderte i midtrabatten

En kvinne og en mann i 20-årene ble sendt til legevakt etter å ha kjørt inn i en midtrabatt i Nannestad sentrum sent i går kveld. Ifølge politiet ble de ikke alvorlig skadet, og de mistenker ikke at sjåføren var ruspåvirket. Sjåføren er anmeldt for å ha kjørt uaktsomt i trafikken.