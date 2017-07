Kø for flypassasjerer etter togstans

Siste 21.59: Feilen er rettet, men problemene med togtrafikken vil henge igjen lenge. Første flytog går fra Oslo Sentralstasjon 22.17, og det første flytoget fra Oslo Lufthavn kan deretter gå tilbake til Oslo 22.40.

Etter at det oppsto en feil i et datakort til en strøm-omformer på Lillestrøm mandag kveld, kunne ingen tog gå mellom Oslo Sentralstasjon og Eidsvoll stasjon, eller Oslo Sentralstasjon og Oslo Lufthavn.

Dette har bydd på ekstra problemer for trafikken til og fra flyplassen fordi så mange busser allerede er opptatt med kjøring for NSB i sommersesongen.

– Vi har vanskeligheter med å finne busser, for vi har mange busser for tog allerede, sier Håkon Myhre, kommunikasjonssjef i NSB.

Jobber med å skaffe nok drosjer

Til Oslo S kommer det mange drosjer, men det er verre på de andre stasjonene sier kommunikasjonssjefen i NSB.

– Det er utfordrende. Vi jobber det vi kan med å skaffe taxier. Vi har oppfordret folk til å prøve på alle måter med private biler og drosjer for å komme seg frem.

Han sier at det kan nok være at noen vil miste et fly på grunn av togstansen.

– Vi har reisegaranti. Den er på en halv time for lokaltog. Da må de som mistet toget ta kontakt med oss og fortelle hvordan de har prøvd å løse dette.

Flytoget: – Størst problem inn til Oslo S

For flytogets del sier kommunikasjonssjef Lena Nesteby at problemet er størst for de som skal hjem fra Oslo Lufthavn.

– Det er så sent nå at det ikke er så mange som skal fly ut av Oslo Lufthavn, men for de som skal ned fra flyplassen til Oslo er det stor kø, det er mange folk der oppe nå. Vi får ikke unna folk i drosjer. Hvis du ikke rekker flyet ditt, ordner vi ny flybillett og hotell.