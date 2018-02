Knivstukket tenåring utenfor livsfare

Tenåringen ble knivstukket flere ganger i overkroppen mens 31-bussen kjørte et sted mellom Carl Berners plass og Sinsen. Politiet ble varslet om hendelsen ved halv åtte-tiden mandag kveld.

Den unge gutten er innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader.

– Han er nå utenfor livsfare. Situasjonen for han er at skadene er alvorlig, men de kunne vært enda verre, sier politietterforsker Kjetil Moen i Oslo politidistrikt til NRK.

Leter etter flere personer

En person ble pågrepet noen timer etter hendelsen. Ifølge politiet er det en ung mann mellom 15 og 20 år, og de mener vedkommende er gjerningspersonen.

Nå leter de etter en mann som kom på bussen sammen med det de mener er gjerningspersonen. Politiet mener han kan ha medvirket.

– Vi vil oppfordre ham til å melde seg. Vi har overvåkningsbilder fra bussen, og tror vi vil finne ham uansett, sier Moen.

Den fornærmede tenåringen er avhørt, og politiet regner med å gjennomføre avhør av det de mener er gjerningsmannen mot slutten av dagen.

Videre opplyser Moen at han regner med at fengslingsmøtet blir i morgen, og at det er vil være snakk om siktelser for forsøk på drap og medvirkning til drap.

Vet ikke noe om bakgrunnen

Foreløpig kan ikke politiet si noe om hvorfor den unge gutten ble knivstukket. Men politiet mener det er en relasjon mellom de involverte, og at knivstikkingen dermed ikke var tilfeldig.

Det var mange andre passasjerer på bussen som så hva som skjedde. Flere av dem er allerede avhørt og politiet vil fortsette avhørene utover dagen. Det var også videoovervåkning på bussen.

Politiet søker etter gjerningsmannen i et spesielt miljø, og mener de vet hvem de ser etter. Bussen er sjekket av kriminalteknikere, og levert tilbake til busselskapet. Politiet ønsker tips i saken.