Knivstikking på Blå: Politiet leter etter navngitt gjerningsperson

To personer er skadet etter at noen knivstakk dem på utestedet Blå i Oslo natt til søndag. Nå tror politiet at de vet hvem om står bak.

– Vi leter etter en konkret person som vi har siktet for drapsforsøk, sier leder for etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid til NRK.

De to som er knivstukket er begge alvorlige skadet, men ifølge Metlid er skadene nå stabile. Også disse to, som begge er i 20-årene, knytter politiet til kriminelle miljøer.

– Vi kjenner til personene og kan knytte det til kriminelle miljøer og gjenger. Men hvor vidt denne knivstikkingen har er en sammenheng med tidligere konflikter, er det for tidlig å si noe om, sier Metlid.

I tillegg til de to skadde, ble også en tredje person sett løpende fra utestedet etter knivstikkingen. Han skal ha hatt skader i ansiktet, ifølge vitner.

– Vi har ikke kommet noe lenger i forhold til det. Vi har ikke opplysningene om at noen har tatt kontakt med helse med knivskader, sier Metlid.

– En helt vanlig kveld

Utestedet Blå ligger nederst på Grünerløkka, ned mot Akerselva. Politiet sier det var mye folk både inne og utenfor utestedet lørdag kveld.

– Det var en helt vanlig, veldig hyggelig kveld, uten noe trøbbel. Så skjedde det noe som vi enda ikke har oversikt over, sier daglig leder Nils Brynildsen Sandegren.

Han forteller at de ansatte nå blir fulgt opp, og at de skal ta en vurdering på om de skal holde åpent søndag kveld.

– Vi holder på å rigge opp og gjøre klart nå. Vi ser det litt an i forhold til ansatte, men vi prøver å ha åpent i kveld, sier han til NRK.

Også i juli i fjor var det en voldshendelse på Blå. Da ble fire unge menn skutt. To av dem var dørvakter på stedet.