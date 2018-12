Knallsuksess for bynær DNT-hytte

I slutten av september åpnet Turistforeningen sin nye hytte på Vettakollen i Oslo. Bare et par kilometer fra nærmeste T-banestasjon har Fuglemyrhytta blitt en turmagnet: I løpet av de første tre månedene har hytta vært full hver natt.

– Det er veldig hyggelig med den store interessen, sier Kari Merete Horne, kommunikasjonssjef i DNT Oslo og omegn.

Fra stuevinduet på Fuglemyrhytta har du utsikt over Oslo og Oslofjorden. Bildet er tatt på åpningsdagen i slutten av september 2018. Foto: Nina Didriksen / NRK

Hun har grunn til å juble. Over 900 mennesker har overnattet på den nye hytta etter åpningen. Fuglemyrhytta har ti senger og byr på en spektakulær utsikt over Oslo og områdene rundt.

– Det som er spesielt er at hytta er fullbooket også i ukedagene. På våre andre markahytter har vi godt besøk i helgene, men mye ledig i ukedagene, sier Horne.

Beliggenhet

Det er fristende å låne eiendomsmeglernes hovedmantra om beliggenhet som stikkord for Fuglemyrhytta: God utsikt og kort vei. Du kan gå av T-banen på Skådalen eller Frognerseteren og så er du på hytta på under en time.

– Beliggenhet, utseende og mye omtale, nevner Horne som suksessfaktorer.

Det var mange som tok turen til åpningen av Fuglemyrhytta 25. september 2018, og siden har turfolket fortsatt å strømme til hytta. Foto: Nina Didriksen / NRK

Må ha hyttevakter

DNT Oslo og omegn har til sammen 28 hytter i Oslomarka. De siste årene har foreningen åpnet flere hytter som ligger kort vei fra innfallsportene til Marka. Dermed er det lett å komme seg til hyttene, også for barnefamilier, som er et satsingsområde for foreningen.

– Kan det bli for mye folk og slitasje?

– Vi var forberedt på at det skulle bli mye folk. Nå har vi en stor dugnadsgjeng som passer på hytta, og kanskje må vi ha hyttevakter som er innom oftere. Det går ofte litt tid før vi ser hva som fungerer, sier Horne i DNT til NRK.

Fuglemyrhytta er bygget på tomten der den gamle hytta Johnsbu sto. Den ble satt opp av en lege ved Oslo legevakt og ble også disponert av sykepleierne, før den ble stående og forfalle. Foto: Nina Didriksen / NRK

Ønsker du stillhet? No problem

Samme uka som Fuglemyrhytta åpnet i Oslo, åpnet DNT Ringerike sin nye Vikerkoia. Den har like mange senger som Fuglemyrhytta og ligger i idyllisk fjellterreng på Vikerfjell i Buskerud. Men dit går ingen T-bane, hit må du gå eller kjøre bil. I løpet av de første tre månedene frem til jul har Vikerkoia hatt 37 overnattingsgjester.

Den nye Vikerkoia åpnet i slutten av september 2018 på Vikerfjell i Buskerud. Foto: Nina Didriksen / NRK

Hvis du er blant dem som foretrekker å ha det stille rundt deg når du er på hyttetur, er det ingen grunn til å fortvile. Den norske turistforening har 550 hytter, og mange av dem er lite besøkt. Overnattingstallene finner du i DNTs årsberetning. Sjekk også åpningstidene, for noen av hyttene er stengt om vinteren.