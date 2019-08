Klimaforsker kaller Oslos klimamål «ufattelig ekstremt ambisiøst»

– Det er et helt ufattelig ekstremt ambisiøst. Det er ingen som har klart det før, sier seniorforsker Borger Aamaas ved senter for klimaforskning, Cicero, om planene som er lagt frem.

Samtidig sier han at målet om 95 prosents kutt er helt nødvendig om verden skal klare FNs klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

I den nye strategien fra byrådet pekes det spesielt på tre områder der det må skje store endringer.

Alle kjøretøy i Oslo skal være uten klimautslipp, og trafikken skal reduseres.

Oslo skal fase ut all bruk av fossil diesel på bygge- og anleggsplasser.

Mer klimavennlig forbruk og mindre avfall, og utslippsfri avfallsforbrenning.

Dette er byrådets satsingsområder for bedre klima: Ekspandér faktaboks Oslo skal forvalte Marka slik at vi tar vare på karbonlagrene i skogen, gir naturen mulighet til å tilpasse seg klimaendringene, og slik at Markas bidrag til å forebygge konsekvenser av klimaendringene bevares.

Oslo skal bevare og restaurere vassdrag, fjord, parker og friområder. Oslo skal utvikle byen innenfra og ut og fortette ved kollektivknutepunkter.

Gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo. Biltrafikken i Oslo skal reduseres med en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015

At alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030. Kollektivtrafikken skal være utslippsfri senest i 2028.

At alle varebiler skal være utslippsfrie. All tungtransport i Oslo skal være utslippsfri eller bruke bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030.

Havnevirksomhet og ferdsel på fjorden skal være tilnærmet utslippsfri.

Bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal bli fossilfri, deretter utslippsfri innen 2030.

Oslo skal ha en kretsløpsbasert avfalls- og avløpshåndtering basert på ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning som ikke gir utslipp av klimagasser.

I Oslo skal en større andel av energien produseres lokalt, og ulike energiløsninger skal utfylle og avlaste hverandre.

Bygg i Oslo skal bruke elektrisitet og varme effektivt og redusere energibruken

Oslo kommune skal legge til rette for redusert og mer klimavennlig forbruk hos innbyggere og næringsliv. Kommunen skal selv etterspørre varer og tjenester med lavt klimagassutslipp. Oslo skal begrense utslipp knyttet til materialforbruk til bygg og anlegg.

Oslo kommune skal gjennom kommunikasjon, dialog, opplæring og samarbeid stimulere innbyggere og næringsliv til klimavennlig atferd.

Oslo kommune skal tilrettelegge for klimavennlig innovasjon og omstilling gjennom tett samarbeid mellom kommunen og byens næringsliv, forskere, organisasjoner og innbyggere.

Oslo kommunes system for klimastyring skal videreutvikles. Klimamål skal være styrende for kommunens budsjetter. Klimabudsjett skal inngå i kommunens årlige budsjetter. Hensyn til utslippsreduksjoner og et endret klima skal ivaretas i alle relevante beslutninger.

Oslo kommune skal samarbeide tettere med stat, region og andre storbyer for å sikre at vi blir en nullutslippsby som er rustet til å takle de klimaendringene som kommer.

Oslo kommune skal samarbeide internasjonalt for å tilegne seg kunnskap om de beste klimaløsningene, samt dele vår erfaring og spre klimaløsninger internasjonalt som raskt kan redusere utslipp.

Kan ikke klare det på egen hånd

På spørsmål om målene er mulig å gjennomføre, svarer Aamaas:

– Veldig godt spørsmål, jeg er litt usikker. Det er en ganske stor sjanse for at de ikke klarer det, sier han.

Klimaforskeren peker på at selv om kommunen må gjennomføre mange tiltak, kan ikke Oslo nå målene på egen hånd.

For å lykkes må staten og næringslivet bidra, samtidig som man her avhengig av det Aamaas kaller «litt flaks med teknologiutvikling».

Han bruker forbrenningsanlegget på Klemetsrud som et eksempel. Der er det et mål å klare å fange CO₂-et som forbrenningen fører til. Kostnadene ved anlegget er anslått til 15 milliarder kroner, og kommunen trenger både penger fra staten og ny teknologi.

Et annet eksempel er veitrafikken, som er den største utslippskilden i Oslo. Der har allerede utslippene gått ganske mye ned, men det skyldes elbil-satsingen, og det er en statlig satsing.

– Avhengig av staten

Seniorforsker Borger Aamaas ved senter for klimaforskning, Cicero, peker på at ingen andre storbyer har klart å kutte utslippene så mye, og at Oslo dermed må prøve seg frem. Foto: Cicero

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg sa da planen ble lagt frem, at kommunen var avhengige av staten for å nå sine mål.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier til NRK at regjeringen allerede er godt i gang med tiltak for å få ned CO₂-utslippene.

For eksempel har regjeringen som mål at alle biler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie, noe som er viktig for Oslos målsetting.

– Det er vanskelig, men det er også nødvendig å sette seg ambisiøse mål for å ta vår del i å kutte utslipp for å holde oss under 1,5-gradersmålet, er ministerens kommentar til Oslos klimamål.

Svaret kommer i 2032

Elvestuen sier at Oslos mål føyer seg til kraftige målsettinger i andre norske byer. Bergen vil være fossilfri i 2030 og Stavanger vil ha 80 prosent reduksjon.

Svaret på om Oslo har klart å nå målet kommer først i 2032. Da kommer utslippsstatistikken for 2030

– Hvis Oslo skulle klare dette, vil det være den første byen som har satt det opp som et mål og faktisk gjennomfører det. Så det vil være ufattelig stort, sier klimaforsker Aamaas.