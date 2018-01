Klagestorm etter dårlig brøyting

Mer nøyaktig: 2049 klager har kommet til Bymiljøetaten, og det er tre ganger så mange klager som på samme tidspunkt i fjor. Og publikum, de skriver om dårlig brøyting og manglende strøing.

IKKE TILFREDSSTILLENDE: Anders Mayer er ikke fornøyd med brøytingen på Bislett i Oslo. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Det er litt klønete å gå når det ikke er brøytet. Jeg synes ikke dette er tilfredsstillende, sier Anders Mayer.

Det er fem år siden sist det kom inn så mange klager til kommunen.

Mest misfornøyd med gang- og sykkelveier

Klagene handler om dårlige forhold både på veiene, parkeringsplasser, holdeplasser og fortau. Men det beboerne i hovedstaden er mest misfornøyd med er rydding av gang- og sykkelveier. Denne sesongen er det kommet 874 klager på gang- og sykkelveier. Det er hele 587 flere enn forrige «toppsesong» i 2012–2013.

Daniel Rees, byrådssekretær (MDG) Foto: Elin Martinsen / NRK

– For Byrådet er det viktig at det skal være trygt å både sykle og gå på vinteren, så dette er ikke godt nok, sier byrådssekretær Daniel Rees (MDG).

Folk går i sykkelfeltet

Mange steder i Oslo kan det føles som om fortau nedprioriteres til fordel for sykkelvei. Hovedforskjellen er at bilveier, og sykkelveier som ligger inntil, blir saltet, mens gangveier og fortau strøs med grus.

Oslo kommune gjør det på den måten fordi de vil redusere saltbruken. Salt kan være skadelig for miljøet.

DROPPET FORTAU: Bente Bergersen benyttet seg av sykkelfeltet i dag fordi det var mer bart enn fortauet. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

NRK møtte torsdag morgen flere som trosset trafikken og gikk i det som var et bart sykkelfelt inntil hovedveien, heller enn et fortau som var fullt av snø.

– Det er mye tyngre å gå på fortauet fordi det er løs snø der. Sykkelstien var bar, sier Bente Bergersen.

Byrådet prøver i vinter ut nye metoder for å redusere saltmengden på veiene. De vil ikke si om de kommer til å salte mer hvis klagestormen skulle fortsette, men oppfordrer folk om å fortsette å melde ifra.

– Været kan vi ikke gjøre noe med. Vi må også forholde oss til at vi bor i et land ganske langt nord, men vi skal gjøre så godt vi kan for at det skal være trygt å ferdes i byen også på vinteren.

VANSKELIG KJØREFORHOLD: Også for de med barnevogn. Foto: Anders Fehn / NRK