Kjørte ned ekssamboer på åpen gate: Mann dømt til seks års fengsel

7. oktober i fjor, klokken kvart på ti på formiddagen, kjørte mannen en svart Mercedes opp på fortauet og i veibanen etter sin tidligere samboer, ifølge en nylig avsagt dom fra Oslo tingrett.

Hun løp for å unnslippe. Da hun falt, kjørte han over henne med bilen, slik at hun pådro seg alvorlige skader, ifølge dommen.

Politiet meldte samme dag at bilangrepet på Torshov i Oslo ble etterforsket som et drapsforsøk.

– Det var ingen tilfeldig kvinne som ble påkjørt, uttalte Grete Lien Metlid, Leder for Etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NRK.

Ventet utenfor

Ifølge dommen skal fornærmede og tiltalte ha gjort det slutt kort tid før påkjørselen, mot mannens vilje.

Mannen skal ha brukt denne bilen, en svart Mercedes, under påkjørselen. Bilen ble vraket kort tid etter hendelsen. Foto: Privat / Privat

Mannen skal ha ventet i bil utenfor en leilighet, før han kjørte på kvinnen som var på vei til jobb.

Ifølge dommen ble flere forbipasserende vitner til det som skjedde. Et av vitnene sa i rettssaken at det var« tydelig at tiltalte jaktet på fornærmede». Mannen skal også ha rygget over kvinnen, etter at hun hadde falt ned på bakken.

«NN (vitnet) oppfattet overkjørselen som veldig kontrollert, som at bilføreren ønsket å skade fornærmede», heter det i dommen.

– Har klart seg forbausende godt

Kvinnen, som også er i 30-årene, pådro seg blant annet brudd i nedre del av ryggsøylen og en fot som følge av påkjørselen.

– Min klient er godt fornøyd med å ha blitt trodd. Det var også en overveldende bevismengde, med et stort antall vitner. I tillegg var det en væske som lakk fra bilen, som politiet kunne følge hele veien, sier bistandsadvokat Cathrine Pryser Grøndahl.

Bistandsadvokat Cathrine Pryser Grøndahl. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Mannen ble også dømt for psykisk vold mot kvinnen over en lengre periode. For dette må han betale kvinnen 60.000 kroner i oppreisning. De største kostnadene etter drapsforsøket dekkes imidlertid av bilansvarsforsikringen.

– Det kan komme ytterligere krav om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste senere, men min klient har klart seg forbausende godt til å ha fått en bil over seg, sier Grøndahl.

Domfelte hevdet i retten at årsaken til påkjørselen var at han hadde tatt feil av bremse- og gasspedal, noe dommer Heidi Heggdal ikke fant forenlig med «den kontrollen og målbevisstheten som øyenvitnene har observert».

Ifølge Sykehuset Østfold hoppet mannen ut av et av disse vinduene, før han rømte til Sverige. Politiet fikk etter hvert en melding om at mannen var observert i Svinesund, og han ble pågrepet i Sverige. Foto: Sykehuset Østfold, Kalnes

Rømte fra varetekt

Mannen ble varetektsfengslet etter påkjørselen på Torshov, og overført til akuttpsykiatrisk avdeling ved sykehuset i Østfold rett før nyttår i fjor.

I januar kunne NRK melde at mannen hadde rømt til Sverige, der han ble pågrepet etter to timer.

Det fremkommer av dommen at mannen tidligere er dømt en rekke ganger for voldsforbrytelser, samt mishandling av sin tidligere samboer.

I dommen heter det at mannen er i målgruppen for forvaringsstraff.

Samtidig vises det i dommen til at det ikke er gjort en fullstendig, rettspsykiatrisk vurdering av mannen. I stedet har en psykologspesialist gjort en mindre omfattende undersøkelse.

I denne personundersøkelsen heter det at «observandens historie med tilpasningsproblemer og omfattende kriminalitet kan indikere personlighetstrekk i dyssosial retning».

Retten kommer imidlertid til at personundersøkelsen er «for vag» til at forvaring kan idømmes.

Mannen var også tiltalt for å ha presset sin tidligere samboer til samleie, noe han ble frikjent for.

– Vi er tilfreds med at det ikke ble lagt ned påstand om forvaring, samt at retten ikke har funnet det bevist at han skal ha presset fornærmede til samleie. Samlet sett gjør det at vi godtar dommen, slik at tiltalte nå kan få lagt denne saken bak seg, sier mannens forsvarer Camilla Høie til NRK.