Kjørte bil i skiløypa, må rydde

Flere unge menn ble tatt av politiet etter at de hadde kjørt bil i langrennsløypa i Varingskollen søndag kveld. I stedet for anmeldelse har de avtalt med Hakadal idrettslag at de skal rydde opp i det de har gjort, sier politiet til Varingen.