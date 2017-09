Kjøper ryggekameraer etter ulykke

Alle kommunaltekniske biler i Frogn får installert ryggekamera etter at en 73 år gammel kvinne ble rygget ned og slept fem meter under en bil i Drøbak 22. september, skriver Amta. Kvinnen behandles nå på sykehus for ribbeins-, arm- og ankelbrudd og kuttskader.