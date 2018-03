Kjent skikkelse i Tveita-gjengen mistenkt for stort våpentyveri hos BørseLars

Innbruddet i våpenbutikken Børselars skjedde natt til 31. juli i fjor, og tyvene brukte en stasjonsvogn som rambukk for å torpedere forretningens inngangsparti. Over 20 våpen ble stjålet, og ifølge VG er minst to menn nå pågrepet og siktet for innbruddet.

Begge de to siktede er straffedømt flere ganger tidligere.

Øst politidistrikt har ikke fastslått hva som var motivet bak våpentyveriet, men teoriene dreier seg om videresalg, eget bruk og at anslaget var et bestillingsverk.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Åsmund Yli.

Butikken BørseLars selger våpen av flere forskjellige typer, både halvautomatiske og våpen som skyter enkeltskudd, fra rifler og hagler til gammeldagse svartkruttrevolvere. Foto: Sjur Førland / NRK

Straffedømt flere ganger

En av de siktede er en mann i 50-årene som ifølge VGs opplysninger er straffedømt flere ganger for grove tyverier, vinningskriminalitet og heleri. Han skal ha vært en kjent skikkelse i Tveita-gjengen på 1990-tallet. Den andre mannen er i 30-årene og tidligere dømt for blant annet grovt tyveri og kroppsskade.

Forsvareren til mannen i 50-årene ønsker ikke å kommentere saken, mens forsvareren til den medsiktede sier klienten ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Innbruddet skjedde ikke lenge etter midnatt natt til mandag 31. juli i fjor, men politiet fikk først melding i 6-tiden på morgenen fordi det aldri ble gitt noe alarmsignal til vaktsentralen. Årsaken var et tidligere bytte av mobilselskap som førte til at simkortet i alarmboksen aldri ble skiftet ut.

Det var en forbipasserende som reagerte på en bil som sto plantet med bakenden inn i våpenbutikken og varslet politiet.