Kippe ødela Rosenborg-festen

Et passivt Rosenborg-lag spilte 1-1 hjemme på Lerkendal mot Lillestrøm lørdag. Nicklas Bendtner scoret for hjemmelaget, mens Frode Kippe utlignet ni minutter før slutt i det som skulle være en festkamp for Rosenborgs hundreårsjubileuem.