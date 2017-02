Kilder til NRK: Oslo vil heve kontrakten med Veireno

Helt siden oktober i fjor, da Veireno overtok avfallshentingen i hovedstaden, har både søppel og problemer tårnet seg opp for Oslo kommune.

Etter flere uker med fulle søppeldunker rundt om i av byen, begynte klagene å strømme inn til Renovasjonsetetaten.

Hever kontrakten

Klokken 17.30 søndag har kommunen kalt inn til pressekonferanse på rådhuset.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) og konstituert direktør Arild Sundberg i Renovasjonsetaten vil alle være til stede på pressekonferansen.

Det er ikke kjent hva de vil si, men ifølge kilder NRK har vært i kontakt med dreier det seg om heving av deler eller hele kontrakten med Veireno.

– Håper på et punktum

På pressekonferansen vil også Bjørnar Moxnes i Rødt være til stedet. Han har tidligere varslet at han vil fremme mistillitsforslag mot samferdselsbyråd Lan Marie Berg dersom byrådet ikke hever kontrakten med Veireno.

– Jeg håper vi får et punktum for dette kaoset som var Høyre-byrådets avskjedsgave, sier han til NRK.

Moxnes mener byråden har vært handlingslammet i lengre tid mens søppelkaoset har vart.

Nettsidene nede

Ifølge Arbeidstilsynet har Veireno begått grove brudd på arbeidsmiljøloven, i et forsøk på hente inn etterslepet. Forrige uke valgte de derfor å anmelde selskapet, noe som førte til at Miljøbyråden uttalte at hun ble fly forbannet på Veireno.

Etter en rekke medieoppslag måtte søppelsjef Pål A. Sommernes gå fra stillingen, etter press fra byråd Lan Marie Berg.

Nettsidene til Veireno var søndag ettermiddag nede, skriver VG.