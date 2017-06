KIA er reddet

Norskopplæringstilbudet for innvandrerkvinner i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er reddet. Bystyret i Oslo kuttet støtten til den private språkopplæringen fordi det rødgrønne flertallet mente at kommunens eget tilbud var like godt. Det borgerlige flertallet på Stortinget er uenig og bevilger fire millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.