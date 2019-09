Mazyar Keshvari er siktet for grovt bedrageri ved å ha forledet Stortingets administrasjon til å utbetale ham flere hundre tusen i reiseregninger.

Keshvari har erkjent disse forholdene. Rettsbehandlingen går derfor som en tilståelsessak. Bedragerisaken skal gå i Nedre Romerike tingrett 18. oktober og det er satt av en halv dag til saken.

Tidligere i september ble det kjent at påtalemyndigheten ber om halvannet år ubetinget fengsel for å ha jukset med reiseregninger.

Stortingsrepresentanten har vært under etterforskning i nesten ett år, etter at Aftenposten i fjor høst avslørte at han skal ha jukset med regningene.

Kontaktet stortingsdirektøren

Ifølge Dagens Næringsliv ble stortingsdirektør Marianne Andreassen kontaktet av Keshvaris forsvarer John Christian Elden 16. september. Elden skal da ha opplyst om at stortingsrepresentanten ville tilbakebetale pengene.

Dagen etter, 17. september, skal Elden ha levert en kvittering på at 450.000 var innbetalt ifølge avisen.

Advokat John Christian Elden er forsvarer for Mazyar Keshvari. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Han har hele tiden sagt at han selvsagt skal betale tilbake når han fikk et tall fra Stortinget da han selv manglet oversikt. Stortinget svarte at de ville ha tilbake etter dom. Han valgte ikke å vente på dom, men å betale ut fra siktelsen for å få gjort opp for seg. Han er lei seg for det som skjedde, og vil ta sin straff, skriver Elden i en melding til avisen.

Ser alvorlig på saken

Keshvari skal blant annet å ha levert flere reiseregninger, mens han var hjemme i Oslo. Tidligere har politiadvokat Susie Bergstrand sagt til NRK at påtalemyndigeten ser alvorlig på saken.

– Dette har skjedd ved en rekke anledninger mens han var fast møtende representant på Stortinget i tidsrommet 2014–2018. Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på saken, og straffe-forslag vil være ett år og 6 måneders ubetinget fengsel, sier politiadvokat Susie Bergstrand i pressemeldinga.

Stortingsrepresentanten er sykemeldt ut september. Han etterforskes også i forbindelse med en trusselsak.