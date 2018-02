Kebab døgnet rundt skal hindre pizzabranner

Det er to vesentlige endringer i den nye åpningstidsforskriften for Oslo, som byrådet legger fram for bystyret.

Definisjonen av sentrum blir utvidet slik at flere skjenkesteder får skjenke alkohol lenger. I tillegg skal alle serveringssteder som ikke skjenker alkohol, få holde åpent så lenge de vil.

FØR SOMMEREN: Næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) håper bystyret rekker å vedta de nye reglene slik at de gjelder denne sommeren. Foto: Sturlason

– Vi foreslår at alle steder som ikke serverer alkohol skal likebehandles og kan holde åpent hele natten. Fram til nå har det vært forskjellsbehandling som mange har opplevd som urimelig, sier næringsbyråd Kjetil Lund (Ap).

Gråsone

Dagens forskrift er formulert slik og inneholder en diffus gråsone:

Bensinstasjoner, storkiosker, kiosker og lignende er ikke omfattet av forskriftens regler om åpningstid. Åpningstidsforskrift for Oslo kommune

For hva skjuler seg bak «og lignende»? Ikke kebabsjapper og gatekjøkkener, slik Næringsetaten tolker forskriften.

Konsekvensen er at storkiosken på hjørnet kan holde døgnåpent, mens kebabsjappa ved siden av må stenge samtidig med skjenkestedene i samme område.

KEBAB DØGNET RUNDT: Byrådet vil ha slutt på forskjellsbehandlingen som gjør at du i dag ikke får kjøpt kebab eller hamburger på gatekjøkken, mens baconpølse i storkiosk er greit. Foto: Colourbox

Kjøkkenbranner

Ved å la alle få holde åpent, håper byrådet også å redusere antall kjøkkenbranner i helgene og støtter seg til Brann- og redningsetatens høringsuttalelse.

Våre erfaringer, og da spesielt om natten i helgene, er at folk med høy promille lager nattmat hjemme og sovner. Høringsuttalelse fra Brann- og redningsetaten

Ifølge brannstatistikken fra 2017 startet 26 prosent av Oslos 214 boligbranner på kjøkkenet. Dessuten hadde Brann- og Redningsetaten 444 utrykninger definert som «brannhindrende tiltak komfyr».

Det betyr i snitt én svidd pizza eller tørrkokt pølsekjele minst hver dag.

Nattmat ute

POSITIV: Sigurd Folgerø Dalen i Brann- og redningsetaten er positiv til tiltak som gjør at folk ikke lager mat hjemme etter en fuktig natt på byen. Foto: Lars Magne Hovtun / Oslo Brann- og redningsetat

– Vi har positive til at folk får mulighet til å spise nattmat ute i stedet for å begynne å lage mat hjemme, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen.

Han understreker at nattåpne kebabsjapper ikke vil løse problemet.

– Det viktigste tiltaket for å hindre kjøkkenbranner et at folk installerer komfyrvakt, påpeker branninspektøren.

Mer bråk

Oslo Politidistrikt er ikke like positive som sine uniformerte kolleger i Brannvesenet. De frykter mer bråk i kebabkøen.

– Vårt operative mannskap har en klar opplevelse av at utvidet åpningstid vil føre til flere ordensforstyrrelser og uønskede hendelser.

– Vi mener derfor at kommunen selv må ta ansvar og bidra slik at ikke behovet for politiressurser øker betydelig nattestid, sier fungerende seksjonsleder ved Forvaltningsseksjonen, Camilla Lein Damsleth, og nevner blant annet kommunale vektere.

Utvider grensene

I forslaget til ny åpningstidsforskrift vil byrådet også tillate flere steder å skjenke alkohol lenger. Det skjer ved at grensene for indre sentrum og sentrum utvides:

UTVIDET SENTRUM: Blant endringene er at hele Bogstadveien og området rundt Mathallen og Alexander Kielland blir en del av "skjenkeblekkspruten" og at det blir lengre skjenketid langs havnepromenaden og i Bjørvika. Foto: Oslo kommune

I indre del av sentrum (rødt på kartet) kan steder med alkoholservering holde åpent til 03:30 både inne og ute.

(rødt på kartet) kan steder med alkoholservering holde åpent til 03:30 både inne og ute. I resten av sentrum og «skjenkeblekkspruten» (grønt) kan skjenkestedene holde åpent til 03:30 inne og 24:00 ute.

(grønt) kan skjenkestedene holde åpent til 03:30 inne og 24:00 ute. Utenfor sentrum kan skjenkestedene holde åpent til 01:00.

kan skjenkestedene holde åpent til 01:00. Det gjelder for alle steder at alkoholsalget slutter en halv time før stengetid.

Mangfold

– Sentrum vokser, og utelivet forandrer seg. Nå er det uteliv på Grünerløkka, på Tøyen, på Frogner og andre steder. Det er på mange måter bra. Da samles ikke alle i det tradisjonelle sentrum, og det reflekterer mangfoldet i en storby som utvikler seg, sier næringsbyråd Kjetil Lund.

– Utfordringer er å finne den rette balansen mellom å få et godt regelverk for bransjen og å ha en trygg by der folk kan bo, også barnefamilier. Den tror jeg vi har funnet ganske bra.