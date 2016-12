Kaster bort milliarder på ubrukte gavekort

– Ikke kjøp et gavekort på sportsbutikken til sofagrisen eller yogakurs til sinnataggen, sier Ann Hege Skogly, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet.

– Tenk heller på hva slags interesser vedkommende har og hvor de faktisk kommer til å gå og bruke disse pengene. Hvis ikke, så er det penger rett ut av vinduet, sier Ann Hege Skogly. Foto: Kjell Håkon K. Larsen

Gavekort er populære julegaver, men mange blir liggende ubrukt og støvete nederst i skuffen, til tidsfristen har gått ut og pengene er bortkastet.

Nordmenn bruker totalt 2,5 milliarder kroner i året på gavekort som aldri blir brukt, ifølge Forbrukerrådet.

Ofte skyldes det at vi kjøper gavekort på butikker hvor personen som får gavekortet ikke er interessert i å bruke penger.

– Det er kanskje noen som tenker at nå begynner et nytt år med nye muligheter, kanskje de har lyst til å gi et sprak bak til noen også. Ikke gjør det med et gavekort, sier Skogly.

Hun har flere gode gavekort-tips til deg som forbruker.

Hvis du har fått et gavekort du har glemt:

Gå i skuffer og skap og finn frem gavekortene nå før jul. Enten kan du skaffe deg noen gode førjulsopplevelser som kino eller spa, eller så kan du faktisk gjøre årets julehandel med fjorårets gavekort.

Sjekk utløpsdatoen på gavekortet. Hvis utløpsdatoen går ut veldig snart, kan du spørre pent i butikken om å få forlenget fristen. Men det er ikke noe krav du har, så husk å smile!

UTLØPSDATO: Forbrukerrådet synes det er synd at gavekort blir liggende ubrukt og går ut på dato. Foto: Øystein Økter / NRK

Hvis du skal kjøpe et gavekort til noen:

Noen ganger så betaler du også for selve gavekortet du kjøper. Hvis du for eksempel skal kjøpe et gavekort til en verdi av 500 kroner, så kan det koste 550 kroner. Det er en «dårlig deal». Da kan du heller passe på at de pengene du gir kommer mottakeren til gode.

Ta en titt på hvor lenge gavekortet gjelder, for noen ganger kan tiden løpe fort. Det skal stå på gavekortet hvor lenge det er gyldig. Hvis det ikke står noe, så er det gyldig i tre år, ifølge loven.

Noen gavekort kan du også benytte i en rekke forskjellige butikker i en by, eller i alle butikkene på et kjøpesenter. Der vil nok de fleste kunne finne noe de ønsker seg.