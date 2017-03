Kasserer tok 759.000 kroner fra korpskassa

Første mars fikk Stabekk Janitsjarorkesters styreleder en e-post fra korpsets kasserer. Der sto det at han hadde vært hos politiet dagen før og anmeldt seg selv for underslag av 740.000 kroner.

– Vi fant ut at det reelle underslaget var på 759.000 kroner og har sendt politiet all nødvendig dokumentasjon på det vi mener er uautoriserte transaksjoner, sier korpsets styreleder Hilde Skjevling.

Trengte penger

Den mannlige kassereren har vært tilknyttet korpset i nesten ti år. I løpet av hans tid som kasserer overførte han flere beløp til sin egen konto.

– Det jeg kan si er at jeg har tatt penger fra korpset fordi jeg har dårlig økonomi. Det gir meg ingen rett til å gjøre det, men jeg har gjort det. Jeg hadde planer om å betale tilbake pengene, men det har jeg ikke klart, sier den tidligere kassereren, som vil være anonym.

Han forteller videre at han ikke har en oversikt over hvor ofte han overførte penger til sin egen konto.

– Da jeg så at det var umulig for meg å rydde opp i dette selv så la jeg meg helt flat og meldte meg selv til politiet.

KORPSDRIFT BASERT PÅ TILLIT: Styreleder i Stabekk Janitsjarorkester, sier at det blir tøft å holde korpset i live neste år. Foto: Privat

Underslagene skal ha begynt i det små og varte i hele toårsperioden da mannen var kasserer. Styrelederen sier de har en årlig internrevisjon, men at underslagene ikke ble oppdaget.

– Underslagene har bare glidd gjennom dessverre og nå ser vi på våre rutiner. Vi har rett og slett ikke hatt fantasi til å forestille oss at noe som dette kunne skje, sier Skjevling.

UVANLIG: Politioverbetjent Kjersti Norgren Funderud ved Asker og Bærum politidistrikt, sier at det er ofte de møter angrende syndere som vil melde seg selv. Foto: Politiet

Politiet er nå i ferd med å innhente kontoutskrifter og annen dokumentasjon for å etterforske saken. Folk i slike situasjoner tar opp lån for å gjøre opp for seg eller jobber og betaler pengene tilbake over tid, sier politioverbetjent Kjersti Norgren Funderud ved Asker og Bærum politidistrikt.

– Det er ikke ofte folk oppsøker politiet for å anmelde seg selv. Dette er første gang jeg har vært borti det i alle fall. Men sånn som det ser ut nå, så virker det som vi får en rask avklaring i saken.

Fyller 100 år i 2018

Korpset sier at de nå må skaffe seg mer dugnadsarbeid og arrangere flere juletrefester enn vanlig for å få hjulene til å gå rundt. Korpset har så vidt penger til å klare seg i år, men 100-årsjubileet henger i en tynn tråd, sier styrelederen.

– Vi hadde tenkte å bruke noe av de underslåtte pengene til blant annet fem jubileumskonserter. Vi har ikke avlyst noen av konsertene ennå, men det blir tøft å sikre finansieringen til jubileet, sier Skjevling.