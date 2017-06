Kaotisk start på ferien for familien Bukier

– Nå har vi stått her i tre kvarter, og det ser ut som om vi skal stå her ganske lenge, for det er bare to personer i skranken der, sier Ole Bukier, i kø for å sjekke inn bagasjen sin.

Oslo lufthavn fikk store problemer med røntgenmaskinen i den gamle delen av terminalen ved sekstiden torsdag morgen. Det rammet SAS og Widerøe, som ikke fikk sendt bagasjen videre til flyene.

Bukier skal til Thailand med sine to barn, men de har støtt på flere problemer på veien dit.

– Vi har vært her siden i går fordi flyet ble utsatt til i dag. Så ble vi innkvartert på hotell, og nå møter vi på det kaoset her, sier han.

– Og nå fikk vi akkurat beskjed om at bagasjen kanskje ikke kommer med, så det er frustrerende.

– Blir forbanna

Ved 10.40-tiden torsdag meldte Oslo lufthavn at den ødelagte røntgenmaskinen, som var årsaken til at bagasjen ikke kunne sendes videre til terminalene, var reparert.

Bukker er ikke spesielt fornøyd med informasjonen han har fått mens han har stått i køen, men han håper de kommer seg av gårde selv om de trolig må reise uten bagasjen.

– Det er lettere kaotisk og frustrerende.

Også barna Deborah og Gabriel håper de snart skal komme seg av gårde, etter å ha ventet siden i går.

– Jeg blir forbanna hvis jeg ikke får reise til Thailand i dag, sier Gabriel.

Vil ta noen dager

Ifølge SAS vil det ta en stund før all den oppsamlede bagasjen vil være på plass. Men arbeidet med å rydde opp er allerede satt i gang.

– Vi ser på ulike alternativer, som å kjøre en lastebil til for eksempel Bergen. Men de som er langt unna, det tar lengst tid, sier duty manager for SAS, Jens Christensen til NRK.

Han sier mange vil få bagasjen i løpet av fredag, men at noen må belage seg på å vente noen dager.

TÅRNER SEG OPP: I hele ankomsthallen er det hauger med bagasje, som ikke har kommet med noe fly. Foto: Ola Solheim / NRK

Ikke fisk uten utstyr

Det er 90 000 som skal fly fra lufthavnen i dag. Omtrent halvparten av disse skulle reise fra den gamle terminalen, som ble rammet av kaoset.

– Det er masse mennesker som står i lange, lange køer og venter på å få sjekket inn bagasjen sin. Det er rimelig kaotisk, sier Morten Harangen på telefon fra ankomsthallen på Oslo lufthavn, ved nitiden torsdag morgen.

Han beskriver små fjell av kofferter rundt omkring i hallen og sure folk som har ventet lenge i køer.

Selv har Harangen fått levert fra seg sin bagasje, men den regner han ikke med å se på noen dager. Han er på vei til Reykjavík og Island, for å prøve fiskelykken.

– Det blir ikke mye fisk å få uten fiskeutstyr. Vi får se om ikke reiseforsikringen skal få kjørt seg litt, eller så får vi bare slappe av.