Kampfiksingssaken for retten igjen

I dag starter ankesaken om hva som skjedde i to fotballkamper i juni 2012. Det ble mistanke om kampfiksing etter at Follo tapte 4–3 mot Østsiden og Asker tapte 1–7 mot Frigg. To spillere fra Follo og en fra Asker ble dømt til fengsel i tingretten.