Kampfiksing-saken opp i Høyesterett

I februar ble tre fotballspillere fra Follo og Asker dømt til fengsel i opptil to og et halvt år etter at de skal ha vært med på å tape kamper med vilje. De anket dommen fra Borgarting lagmannsrett. Nå skal Høyesterett ta stilling til straffutmålingen.