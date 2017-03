Kaller byrådets forslag urettferdig

– Jeg føler at det slår veldig urettferdig ut for oss i de bydelene som rammes, som vil velge selv, sier Vivian Ekholt-Fotland.

Søndre Nordstrand, der Ekholt-Fotland og datteren bor, er nemlig foreslått som en av bydelene der byrådet vil avvikle kontantstøtten som et prøveprosjekt.

Tanken er at det å fjerne kontantstøtten vil bedre integrering, fordi familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i bruk av støtten. Isteden vil byrådsleder Raymond Johansen bruke pengene på norskopplæring og aktivitetstilbud.

– Det er rett og slett urettferdig at vi som er norske i denne bydelen ikke skal kunne velge, slik andre kan gjøre det i andre bydeler.

– Føles urettferdig

For Vivian Ekholt-Fotland har ikke bruk for norskopplæring.

Jeg er født og oppvokst i Norge med norske foreldre, og dette er ikke et tiltak som rettes mot meg. Vivian Ekholt-Fotland

– Det føles veldig urettferdig at vi ikke skal få den valgmuligheten til å være litt lenger hjemme sammen med eget barn, slik andre familier får. Bare fordi det bor mange med innvandringsbakgrunn akkurat i den bydelen vi har valgt å bosette oss i, sier hun.

– Virker lite gjennomtenkt

Oddbjørg Minos, fungerende gruppeleder for Oslo, KrF er ikke imponert over forslaget til byrådet. Foto: Oslo kommune

I bydel Søndre Nordstrand mottar hele 45,6 % av barn i bydelen kontantstøtte. En høy andel av disse har innvandrerbakgrunn.

Men i Bydel Østensjø, der kontantstøtte også er foreslått kuttet, mottar 22,2 prosent av foreldrene med rett til kontantstøtte i dag penger, mens på Sagene så mottar kun 14,1 prosent av foreldrene støtte.

– Det virker for meg som om det ikke er veldig gjennomtenkt hvilke bydeler som her er plukket ut, sier Oddbjørg Minos, fungerende gruppeleder for Oslo KrF.

Jeg mener det er naivt å tro at kvinner med minoritetsbakgrunn kommer i jobb, bare man fjerner kontantstøtten. Oddbjørg Minos (Krf)

Minos sier dette er en viktig sak for KRF, og at de vil sette press på regjeringen. Ifølge barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) må det en lovendring til for at Oslo skal kunne fjerne kontantstøtten.

– Jeg synes hele tilnærmingen er et angrep på barnefamilier og deres 1-åringer og at dette også bidrar til en forskjellsbehandling av alle byens borgere, sier Minos.

Ikke tilfeldig valgte bydeler

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil bruke pengene som ellers blir brukt på kontantstøtte, på en aktivitetspakke øremerket de aktuelle bydelene. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier de ikke har landet helt sikkert på hvilke bydeler som skal være med, men sier de som er nevnt ikke er tilfeldig valgte bydeler.

– Det vi har sett på er bydeler med god barnehagedekning, slik at vi umiddelbart kan tilby barnehageplass. Parallelt med dette ønsker vi at det skal være forskningsbasert, sier han.

Derfor er det bra å prøve ut prosjektet i bydeler der det bor folk med ulik bakgrunn, mener han.

– Er ikke hele poenget å sørge for at barn med innvandrerbakgrunn lærer seg bedre norsk, og at deres foreldre kommer seg ut i arbeidslivet og samtidig blir mer integrerte i det norske samfunnet?

– Det ønsket er jeg enig i, og det kommer vi til å få her. Dette er bydeler, ikke minst Søndre Nordstrand, hvor antallet med innvandrerbakgrunn som benytter seg av kontantstøtten er veldig høy. Men som et forskningsprosjekt så er det også en fordel at det er bydeler der folk har forskjellig bakgrunn.