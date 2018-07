Justisministeren sier nei til macheteforbud

– Et forbud mot macheter alene vil ha liten virkning, da det finnes andre gjenstander med tilsvarende skadepotensial, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Wara lister opp eksempler som samekniver, økser og diverse landbruksredskaper.

I Norge er det ulovlig å bære kniv eller annet skarpt redskap til bruk av legemskrenkelser, på offentlig sted. Likevel er flere typer kniver både lovlig, og enkelt å få kjøpt i sportsbutikker.

Det er Ap-politiker Jan Bøhler som har tatt til orde for et forbudt mot macheter. Han har også fått støtte av politiet i Oslo.

Jan Bøhler (Ap) ønsker et forbud mot machete. Foto: Bård Nafstad / NRK

Skuffet

Bøhler har tatt initiativ til forbudet tidligere, og sier at han er skuffet.

– Jeg trodde at vi nå i alle partier ville gå sammen mot å finne tiltak mot den økende, grove volden i noen kriminelle ungdomsmiljøer, og da er dette et konkret tiltak som politiet har anbefalt. Det er ikke noen tvil om at dette er et stort problem, sier Bøhler.

Machete til salgs på Facebook. Foto: Facebook

Han viser til at machete er et utbredt våpen som brukes på en skremmende måte i noen ungdomsmiljøer.

– Vi vet at det er veldig vanlig i enkelte ungdomsmiljøer og at politiet ofte beslaglegger macheter. Dette er ekstra fryktinngytende kniver, og det er dessverre nesten på moten å gå med dette, sier Bøhler.

Også politiet i Oslo har støttet Bøhler sitt forslag.

– Det er veldig vanlig i enkelte ungdomsmiljøer, og det er egentlig en knivtype vi beslaglegger ukentlig. I politiet så hadde vi nok foretrukket at det var ulovlig å omsette den formen for våpen, sa Tore Soldal, leder for enhet sentrum i Oslo, i midten av juli.

Forbud mot å bære kniv

I våpenforskirften er det listet opp en rekke våpen det er forbudt å erverve, eie eller inneha. Springkniver, batangakniver og stiletter er blant det som står i forskriften. Bøhler ønsker at machete nå skal tilføres denne listen.

Men Wara understreker at dersom politiet møter ungdom med macheter, kan de ta det fra dem.

– På offentlig sted er det i utgangspunktet forbudt å bære kniv eller skarpe redskaper som macheter som kan brukes til å skade noen. Og politiet kan på offentlig sted visitere personer når det er grunn til å undersøke om noen er i besittelse av våpen, sier Wara.

Han mener dermed at dagens forbud, gir politiet tilstrekkelig grunnlag for å ivareta den offentlige sikkerheten.

– Et eventuelt forbud må vurderes i forhold til store og kraftige kniver og andre redskaper som eksempelvis brukes i reindrift og andre aktverdige formål, sier Wara.

