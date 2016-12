Juletorsken var hai

I Bunnefjorden, nesten innerst i Oslofjorden, var Bjørn Tingstad onsdag kveld på sjøen i håp om å dra inn juletorsken. I stedet oppdaget hobbyfiskeren gjennom 25 år noe stort og hvitt i garnet sitt.

Seint torsdag kveld ble det bekreftet at dette er ei brugde. Foto: Inger Marie Kveum Tingstad / Privat

Overraskelsen var stor da det viste seg være en hai-liknende fisk på fire og en halv meter.

– Jeg har aldri sett noe sånt før her i Bunnefjorden, og jeg har fisket mye her i mange år. Jeg tror det er en håkjerring, men flere har sagt at fasongen ikke stemmer. Så nå lurer jeg på om en annen art kan ha forvillet seg inn her i Indre Oslofjord.

Tror mer på ei brugde

I «Havboka» beskriver Morten Strøksnes hvordan han og vennen Hugo Aasjord gjennom et helt år jakter på håkjerring i Vestfjorden. Når Hugo Aasjord nå tar en kikk på bildene heller han mot at det er ei brugde som er tatt.

– Det ser jo ut som ei håkjerring. Men på bilde nummer to er den spissere og kan se ut som ei brugde. Jeg tror mer på brugda. Brystfinnene er for lange i forhold til håkjerringa, sier Hugo Aasjord.

Jo, det er brugde

Her viser marinbiolog Fredrik Myhre frem kjeften til brugda. Foto: Hjelp Havets Haier

Etter at NRK la ut nettartikkelen om fangsten til Bjørn Tingstad ringte marinbiolog Fredrik Myhre i organisasjonen Hjelp havets haier. Han kjører ut til hobbyfiskeren for å undersøke fangsten nærmere. Etter et par timer ringer han oss.

– Jeg kan bekrefte at det er brugde. 100 prosent. Man ser det på hodeformen, og den har veldig store gjeller, og den karakteristiske brugdesnuta. Dette er en hannfisk, man ser det på de to parringsorganene som sitter på utsiden under bukfinnene, sier marinbiolog Fredrik Myhre.

Marinbiologen forteller at brugda er utrydningstruet. Før krigen var det kommersielt fiske på brugda. Det var levra man var ute etter.

– Opptil 30 prosent av fisken vekt kunne være lever. Man brukte leveroljen blant annet til maling. Den fungerte godt på utsatte vegger langs den værharde kysten.

Brugda er fredet, og Fredrik Myhre syns det er trist at den gikk i garnet.

– Det er kjempetrist hver gang det dukker opp ei død brugde. De fleste går i garn. Det er mange år siden jeg hørte om noen i Oslofjorden.

Også fisker Bjørn Tingstad syns det var trist med brugda.

– Veldig synd at den havnet i garnet, for denne typen fisk dør fort om den blir sittende fast. Det var jo ikke meningen å ta den.

Håkjerring Foto: NRK/Armin Mück Ekspandér faktaboks Kan bli opptil 5,5 meter lang og veie over ett tonn.

Den haiarten som lever lengst mot nord. Finnes i nordlige Atlanterhavet fra Nordishavet sørover til den Engelske kanal og Cape Cod.

Lever vanligvis dypt. Er påtruffet ned til 2200 meter der temperaturen er rundt 0–7 °C.

Er langsom og dvask, noe det latinske navnet henspeiler på: Somniosus, den søvnige.

Den kan fange byttedyr som store torskefisk, sjøfugl og sel.

Man vet at de kan bli svært gamle, og anslo lenge at de kunne leve i rundt 200 år. Nyere forskning viser at de trolig kan leve så lenge som 500 år.

Det har til tider blitt fisket en del håkjerring langs norskekysten. Hovedsakelig fordi den har en meget stor lever som kunne brukes til tranproduksjon og som lampeolje.

Man opplevde ofte store fangster i starten, påfulgt av rask nedgang etter få år med intensivt fiske i et område.

Fisket stanset i stor grad av seg selv på 1950 tallet, selv om enkelte holdt stand til ut på 70-tallet.

Kjøttet smaker ikke godt, men på Island er spesialbehandlet håkjerring regnet som en delikatesse. Først graves haien ned i stranda i 2-3 måneder. Etterpå vaskes kjøttet og henges til tørking. Kilder: Havforskningsinstituttet (imr.no), Store norske leksikon (snl.no) og fiskeri.no

Stor attraksjon

Hobbyfisker Bjørn Tingstad sier han ikke helt vet hva han skal gjøre med fisken nå, og at den kommer til å ligge hos ham noen dager til.

Barna i Løvstad Barnehage gjorde store øyne da de selv fikk se hvor stor haifisken var. Foto: Mette Sørlie / Løvstad Naturbarnehage

– Nå ligger den på brygga i Kjærnes så folk kan komme og se på den. Det blir nok til at den må dras ut på dypet igjen og senkes der, sier Tingstad.

I mellomtiden har fangsten blitt en stor kuriositet i nærmiljøet.

Torsdag var 24 barn fra Løvstad Naturbarnehage på utflukt for å ta fisken i øyesyn.

– Kona til Tingstad jobber hos oss og viste ungene bildene av fisken. Da ble alle nysgjerrige, og vi måtte ut for å se på den. Dermed ble det to runder bort til brygga så alle barna fikk tatt en titt.

– De var kjempespent på å få sett den. Det var høyvann, så vi fikk ikke sett fjeset ordentlig siden den lå med hodet ned, men de syntes det var veldig gøy å se en så stor fisk, forteller pedagogisk leder Linda Solem.