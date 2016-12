Jente fikk metallstang gjennom øyet i barnehagen

– Da jeg så henne ligge i sykehussenga i den forferdelige tilstanden hun var i, det var knusende. Jeg falt helt sammen og begynte å gråte, sier Leas mor Noor Asaad.

Hun leverte datteren sin som vanlig i Barneslottet barnehage på Trosterud i Alna bydel i Oslo, mandag 21. november.

Noen timer senere ble hun oppringt av barnehagens leder, som fortalte at datteren var på vei til sykehuset med en 75 cm lang regnmåler stukket inn i øyet.

Siden har datteren ligget til intensivbehandling på barneavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Men ingen kan svare Noor Asaad på hva som skjedde med datteren i barnehagen den dagen.

– De vet ikke hva som har skjedd. Det er derfor politiet etterforsker saken, fordi ingen fulgte med på henne i barnehagen akkurat da, sier Asaad.

Lea har vært gjennom flere operasjoner ved Oslo universitetssykehus. Foto: Privat

Varslet mobbing

I to dager lå Lea i koma. Hun har gjennomgått flere operasjoner. Jernstanga gikk gjennom treåringens høyre øye og inn i hjernestammen, noe som kunne ha vært dødelig.

Ifølge moren var treåringen delvis lam i en periode etter hendelsen. Hun har også mistet synet på høyre øye.

Foreldrene mener datteren har blitt mobbet i barnehagen, og at hun kan ha blitt stukket av eldre barn. Ingen ansatte i barnehagen så hendelsen.

– Jeg har flere ganger varslet de ansatte i barnehagen om at barnet mitt blir slått, men det ble aldri tatt videre, sier Noor Asaad.

Innrømmer rutinesvikt

Bydelsdirektør i Alna, Tore Olsen Pran, beklager hendelsen. Foto: Nadir Alam / NRK

Barneslottet barnehage vil ikke kommentere saken. Alna bydel svarer på barnehagens vegne og innrømmer at det denne dagen ikke ble gjennomført kontroll av utelekeplassen.

– Rutinene sier at vi skal gjøre det hver dag. Vi beklager at det ikke ble gjort, sier bydelsdirektør i Alna, Tore Olsen Pran.

Ifølge Pran mener barnehagen at de behandlet mobbevarselet fra moren på riktig måte.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si at det er andre barn involvert. Det er derfor politiet er inne i saken, for å sjekke disse forholdene rundt hendelsen, sier Pran.

Har anmeldt saken

Lea og Noor Asaad før Lea fikk regnmåleren i øyet. Foto: Privat

Foreldrene har anmeldt saken til Oslo-politiet, som bekrefter at de er i gang med etterforskningen.

Samtidig har Oslo kommune leid inn et eksternt firma som skal se på barnehagerutinene i kommunen.

– Dette er en veldig alvorlig hendelse. Vi ønsker å lære av det som har skjedd, og ser nærmere på våre rutiner, slik at vi hindrer at dette skjer igjen, sier Pran.

Trolig skadd for livet

Lea er fortsatt innlagt på sykehuset, men hun er nå utenfor livsfare.

Treåringen vil trolig slite med etterskader resten av livet. Moren, Noor Asaad er derfor bekymret for datterens fremtid.

– Vi skulle kose oss sammen denne førjulstiden. Lea ville ta karusell nede i byen. Nå vet jeg ikke engang om hun kommer på beina eller hvordan framtiden hennes blir.