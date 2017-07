Ja ... gjedda kan bite deg i tåa!

Myte: Er det hai i Oslofjorden?

I fjor havnet en fire og en halv meter brugde, som er en slags hai, i et garn i Bunnefjorden. Fiskeren måtte bruke bilen sin for å dra opp fisken. Men er det virkelig hai i Oslofjorden, og er det grunn til å være redd?

– Ja, det er hai i Oslofjorden. Men de er bitte små. De heter svarthå og er maks 35 cm lange. Den lever på 100–150 meters dyp, så hvis du faktisk møter en, er nok det ditt minste problem. De lever av småfisk, forklarer zoolog Petter Bøcmmann.

Slik ser en svarthå ut. De er bitte små og spiser småfisk. Foto: Irvin Kilde

Myte: Er noen mer utsatt for myggstikk enn andre?

Myten om at «søtt blod» fører til flere myggstikk er alltid en snakkis om sommeren. Men er enkelte mennesker mer attraktive for de små, flygende og stikkende insektene?

– Forskningen her er litt sprikende. Men den store effekten er om man reagerer på stikk eller ikke. Noen merker ikke at de er stukket, mens andre hovner opp som en bolledeig, sier Bøckmann.

Myggen kan være plagsom, og på noen lager myggen store stikk og masse kløe. Foto: www.colourbox.com / Colourbox.com

Myte: Kan gjedda bite deg i tåa når du bader?

Det er mange historier om svømmende folk som har blitt bitt av «Nordens krokodille», mens de ante fred og ingen fare. Men er det bare vandrehistorier, eller kan gjedda hogge tak i tåa di?

– Det kan den absolutt, sier zoologen, som har hørt om flere tilfeller der folk er blitt bitt.

– Men gjedda er ikke farlig. Det største problemet er å komme seg løs. Gjedda har en munn som er laget for å bite fisk, så det gjør vondt og kan være vanskelig å komme seg løs. Men det er altså ikke farlig.

Les også: Angrepet av gjedde

Slik så foten til Oddgeir Løe ut, etter at han ble bitt av gjedde. Les hele saken ved å trykke på lenken over. Foto: Joachim Erik Andersen

Myte: Er det farlig å bade rett etter man har spist?

De fleste foreldre har nok advart barna mot å hoppe uti etter et stort måltid. Ifølge myten skal kramper i magen være årsaken til at svømmeferdighetene kan bli satt på prøve. Men er det sant?

– Det er ingen fast regel for hvor lenge man bør vente med å bade etter matinntak, selv om den gamle myten om å vente 0,5 – 1 time fortsatt lever, sier spesialist i allmennmedisin og forfatter Kari Løvendahl Mogstad.

Mogstad sier det likevel kan være lurt å vente litt fordi man kan bli tung og «daff» etter et måltid.

– Rent fysiologisk går blodet til mage og indre organer for å fordøye maten, slik at hjerne og muskler blir nedprioritert. Men i de aller fleste tilfeller er ikke dette noe problem. Det viktigste er ikke å kombinere alkohol og bading, verken for din egen del eller om du har ansvaret for barn.

Myte: Hjelper det med urin når man er brent av manet?

Mange har hørt ryktene om at urin kan helbrede området som er brent, men de færreste av oss har kanskje forsøkt det?

– Dette rådet har jeg faktisk hørt om for veldig lenge siden, og ble selv anbefalt å tisse på foten da jeg ble stukket av en giftig type manet på Jamaica! Vet ikke om det hjalp, og jeg har ikke belegg for å anbefale dette, nei, sier Mogstad.

– For dem som syntes dette blir i drøyeste laget, hva er alternativet?

– Det viktigste er å få fjernet trådene. Det er viktig å bruke saltvann, eventuelt rubbe med sand og saltvann. Når trådene er fjernet kan man ha på bedøvende salve, og det lindrer også med varmt vann på området, sier Mogstad.

Maneter kan gjør livet surt for badende om sommeren. Foto: Tor Andre Johannessen / NTB scanpix

Myte: Forsvinner Syden-brunfargen på flyet hjem?

Etter to uker på stranda i et syden-land er kroppen blitt gyllen og fin. Men så, på flyet hjem blir huden blir tørr og lys igjen. Eller bare føles det sånn?

– Nei, dette er nok en myte. Det er vel heller at vi ikke eksponeres for sol lenger, og i tillegg er det veldig tørr luft inne i et fly, det hjelper ikke på huden akkurat. Vi mister hudceller hele tiden. Det er lurt å skrubbe huden før man drar på solferie og drikke rikelig med vann, ikke minst på flyturen, sier Kari Løvendahl Mogstad.