Klumpen som streifet hodet til Julie Nowak Munkvold var bare millimeter unna å gjøre alvorlig skade.

– Jeg stod på bussholdeplassen da jeg så noen jeg kjente på andre siden av veien. Jeg skulle gå bort og si hei, så falt det en isklump fra taket.

– Det var ikke så vondt, så jeg dro ikke til legevakta.

Hun er en av de heldige, som kom fra det uten store skader, kun to kutt og en kul i panna.

Andre har ikke vært like heldige, lørdag fikk en mann en isklump i hodet.

Hvis man ikke fjerner snøen og isen, er gebyret på 5000 kroner. Om brannvesenet må ut og fjerne isen for deg, må du betale det gebyret også. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Signifikant økning

NRK har vært i kontakt med flere kommuner på Østlandet. De opplyser at de ikke har ilagt gårdeiere gebyrer for fjerning av istapper.

Oslo kommune på sin side, har så langt i vinter gitt ut 335 gebyrer til gårdeiere som ikke har fjernet snø og is fra takene sine. De er tydelig på at ansvaret for å fjerne snø og is som står i fare for å rase ned ligger hos gårdeier.

Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Det er en ganske signifikant økning ifra i fjor, hvor vi hadde delt ut 119 på samme tidspunkt, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

Kongsteien tror årsaken kan være en kombinasjon av krevende meteorologiske forhold, som gjør rasfaren større og at gårdeiere har blitt sløvere.

Hvis man ikke fjerner snøen og isen er gebyret på 5000 kroner. Blir brannvesenet nødt til å rykke ut for å fjerne istapper, isklumper eller snø fra taket ditt, blir du fakturert for dette i tillegg.

– Når vi oppdager en bygård med rasfare, så blir bygården og gårdeier ilagt et gebyr og et påbud om å rydde. Hvis dette ikke skjer, så må vi via politiet rekvirere en akutt rydding. Og den er det brannvesenet som tar seg av.

Isen som falt på lørdag, gjorde skader flere steder i Oslo. Her på Ila ble frontruten på denne bilen smadret. Foto: Kalle Turkerud / NRK

Rykket ut på over 30 hendelser

Heller ikke brannvesenet opplever at gårdeiere er flinke nok til å fjerne is fra takene sine.

– Nei, vi kan ikke si det. Det er derfor vi blir kalt ut via politiet og bymiljøetaten når gårdeiere ikke har gjort tilstrekkelig med tiltak. Både når det gjelder sikring og skilting, sier vaktkommandør i Oslo brann og redning, Morten Bergh.

Brannvesenet stigebiler har onsdag kjørt rundt på takras hele dage.

– Vi har stadig vekk fått telefoner fra politi og folk, og det opptar våre ressurser. Det som er konsekvensen er om det brenner et annet sted vil det ta lengre tid for oss. Folk må være obs og gårdseiere må kontrollere bygningene sine, sier Ola Klakegg, vaktkommandør i Oslo brann og redning.

Operasjonsleder i Oslo-politiet, Rune Hekkelstrand, sier det var flere oppdrag hvor det raste isklumper og istapper ned fra tak.

– Politiet har hatt gjennom helgen i overkant av 30 logger på ulike hendelser, men det har ikke vært noen alvorlige forhold. En person ble lettere skadet i helgen etter å ha fått is i hodet, sier han.