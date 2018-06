Innekatter faller ut av bygårdsvinduer i varmen

– Jeg turte nesten ikke å se ned! Jeg var livredd for at hun hadde brukket ryggen, sier kvinnen som eier åtte måneder gamle Snuppa.

Hun ønsker å være anonym fordi hun ikke ønsker eventuell hets i sosiale medier.

I sjette etasje på Majorstuen var det svært varmt. Vanligvis har familien alltid vinduene lukket, men rekordvarmen i Oslo gjorde at de bestemte seg for å åpne luftebalkongen.

Snuppa var under oppsyn, men plutselig hoppet hun over rekkverket og over på en annen balkong. Der ble hun stående på en list en liten stund, før hun falt rett ned på asfalten.

– Jeg fikk sjokk. Det første jeg tenkte var at vi måtte få henne til veterinær så fort som overhodet mulig, sier hun.

Knekte bein og tenner

Huskatten overlevde, men måtte opereres. Både bakbeinet og frambeinet knakk. Snuppa har også skader på tungen og tennene.

Siden katten ikke var forsikret, måtte familien betale 40.000 kroner for operasjonen.

– Det var en dyr lærepenge, men det er verdt det for å få Snuppa hjem igjen, sier katteeieren, som er lettet over at det tross alt gikk bra.

FLAKS: Trolig vil katten være hjemme igjen til uka. Snuppa får behandling på Veterinærhøgskolen i Oslo. Foto: SINE HUNSBETH GRØNNESTAD / NRk

Faller ofte ut av åpne vinduer i varmen

– Katter har en utrolig evne til å overleve. Denne hadde overraskende nok ingen indre skader, forteller Henning Andreas Haga som er professor på Veterinærhøyskolen.

Veterinærhøgskolen har den siste uka fått inn flere katter som har falt ut av vinduer i varmen.

– De legger seg for å kjøle seg ned ved åpne vinduer, så faller de ut. Vi har en del av dette, vanligvis en eller to i uka nå som det er varmt.

I TRYGGE HENDER: Dyrepleier Silje Eriksmoen passer på Snuppa over helgen. Hun ligger i kuvøse, får medisiner og behandling. Foto: SINE HUNSBETH GRØNNESTAD / nrk

Et mirakel

– Kattene kan skade lunger og brysthuleorganer, de kan skade urinblære eller få blødninger til buken. De får ofte brudd i bein eller i ganen, sier Sasja Elisabeth Rygg.

Hun er veterinær og kommunikasjonsansvarlig i Anicura som er en kjede av dyresykehus og klinikker.

Hun synes det er utrolig hva kattene kan tåle og forteller at de ofte klarer seg uten operasjon.

Gode råd til katteeiere i varmen Ekspandér faktaboks Dyrene bør ha mulighet til å ligge svalt, og man kan gjerne kjøpe en vifte slik at kattene har mulighet til å oppsøke denne.

Å åpne vinduene slik at det blir gjennomtrekk kan være fornuftig, men gjerne da sett opp et lite gitter eller en duk, slik at de ikke faller ut.

Faller en katt ut der hvor man ikke har et sikkerhetsnett, vil man ikke få dekket noen operasjon eller behandling på forsikringen. Dette er faktisk påbudt i Sverige hvis man har innekatt. Kilde: Sasja Elisabeth Rygg, veterinær og kommunikasjonsansvarlig i Anicura.

– Katter har en fantastisk evne til å snu seg i luften. Det er et mesterstykke å se på. Men de trenger faktisk en god del meter på å klare det. Vi ser av og til at katter som faller fra lav høyde, slår seg mer enn de som faller fra femte eller sjette etasje.

Noen katter som faller fra stor høyde, kan være nesten helt skrammefrie, ifølge Rygg.

– Det er virkelig et av naturens mirakler at kattene kan klare et slikt fall uten å skade seg.