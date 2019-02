Ikea: Skrinlegger planene om nye varehus

Tomtene i Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø vil bli solgt. Ikea sier at de tror at det vil ta to-tre år før de klarer å kvitte seg med tomtene.

– Som planene står nå er det ingen planer om å utvide i Norge, sier administrerende direktør Clare Rodgers.

Ikea har kjøpt opp til sammen åtte tomter. To av dem er blitt til varehus. Disse ligger på Ringsaker og Sørlandet. En av dem skal bli til Ikea Forus.

Kommunene kan kjøpe tilbake

Ikea har i dag sju varehus i Norge. De hadde opprinnelig planer om å bygge flere varehus i blant annet Akershus, Møre og Romsdal, Tromsø og Vestfold.

Et av stedene Ikea ville bygge var på Danebu-tomta i Sandefjord.

I Ålesund kjøpte Ikea tomta på Moa av kommunen for 47,5 millionar kroner i 2016. Nå ligger tomta snart ute for salg igjen, etter at Ikea dropper utbyggingsplanene.

– Vi har en avtale om at kommunen kan kjøpe tomtene i Ålesund og Tromsø tilbake, sier Rodgers.

Oppgraderer Furuset

Skrinleggingen vil ikke ha noe å si for Furuset i Oslo, men varehuset trenger en oppgradering.

– Jeg kan ikke sette en tidslinje for når Furuset-butikken kommer til å være ferdig modernisert, sier Rodgers.

Clare Rodgers, administrerende direktør i Ikea, sier at varehuset på Furuset trenger fornying. Foto: IKEA

Omstridt utbygging

Utbyggingen på Delijordet i Vestby har vært omstridt fordi den vil legge beslag på et stort jorde med førsteklasses matjord. Den 135 mål store tomta brukes i dag til korndyrking.

Mange demonstrerte mot utbyggingen av varehuset og mente det var uforsvarlig å flytte på matjorda.

Daværende landbruksminister, Sylvi Listhaug, ga klarsignal til varehuset og forsvarte det med at det ville føre til flere arbeidsplasser.

Ikeas byggeplaner på Delijordet skapte mye rabalder lokalt. Nå kan demonstrantene puste lettet ut. Foto: NRK

Demonstrerte mot utbygging

Lederen i Vestby landbrukslag mente det var forkastelig å bygge ned dyrket mark og at om jorda flyttes ville det ta 30 år å få et jorde til å sette seg slik at det gir gode avlinger.

– Fullt så godt som det Delijordet kommer et nytt jorde aldri til å bli, sa Thor Finstad den gang.

Utsatt avgjørelse

I 2015 varslet Ikea en avgjørelse på et nytt varehus i Tromsø, men utsatte avgjørelsen på ubestemt tid.

Tromsø kommune bestemte seg da for at de ville kjøpe tilbake tomta de solgte til Ikea om varehuset ikke ville bygge ut.

Statens vegvesen mente en oppgradering i veinettet rundt Ikea-tomta måtte til dersom et varehus skulle bygges.