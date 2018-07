I natt var det tropenatt i Oslo

– Av de offisielle målingene vi har, er det kun målestasjonen på Blindern som har hatt temperaturer over 20,0 grader gjennom hele natten, bekrefter statsmeteorolog Marit Berger.

Det har vært målestasjon på Blindern siden 1937, bare sju ganger tidligere har det vært målt tropenatt der.

Forrige gang var i 2003. I 2014 var det nesten tropenatt med 19,9 grader.

Spesielt med Blindern

Definisjonen på tropenatt er at temperaturen skal holde seg over 20,0 grader hele natten. Hvis den går ned til 19,9 i bare ett minutt er det ikke en tropenatt.

– Blindern er ikke et typisk sted for en tropenatt. Det er vanligere ved kysten, og senere på sommeren når vannet er varmet opp, sier Berger.

– Det ligger veldig varm luft over Østlandet, derfor ramler ikke gradene under 20,0.

I innlandet er det trange bygater som har størst sjanse for å få de varme nettene. Bygningene og asfalten holder på varmen.

– Hvis man liker tropenetter, og liker å sove dårlig, så er det nok i trange bygater man har største sjanse for å oppleve tropenetter i byområdene, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Fjerde tropenatten i år

Lindesnes fyr i Vest-Agder og Eigerøy utenfor Egersund i Rogaland hadde rekordtidlig tropenatt 31. mai i år. Like etterpå, 4. juni, hadde Lyngøy fyr i Aust-Agder en natt som aldri ble kaldere enn 20,0 grader.

– Oppvarmet hav gjør at det er større sannsynlighet for å holde temperaturen over 20,0 grader langs kysten, sier Walløe.

I rekordåret 1997 ble det i Norge målt i alt 18 tropenetter på Færder fyr ytterst i Oslofjorden.

Men det skal godt gjøres at Blindern kan slå rekorden.

– Det ser ikke ut til at det skal holde seg like varmt, og det er ikke sikkert det blir noen tropenetter i nærmeste fremtid, sier Berger.