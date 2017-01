I dag åpnet skaternes nye storstue i Oslo

Ett år etter at de første spadetakene ble tatt på Voldsløkka står nye Oslo skatehall klar.

Per Olav Hetland, president i Norsk Organisasjon for Rullebrett. Foto: Anniken Mihle / NRK

– Det betyr alt! Norge har mye snø store deler av året og det å kunne skate hele året har vært et stort savn i lang tid, sier Per Olav Hetland, president i Norsk Organisasjon for Rullebrett.

– Dette er litt annerledes fra parkeringshusene Oslo-skaterne har brukt tidligere, sier han.

Dette blir den andre store innendørshallen skaterne i Oslo kan bruke etter at skateparken i Skur 13 på Filipstad åpnet i februar 2016.

Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Den nye hallen på Voldsløkka er i enda større grad tilrettelagt kun for skatere, og skal romme alle grener innenfor skateboarding: street, park og vert.

– Vi har samarbeidet med skaterne for at de skal få en hall de er fornøyd med. I tillegg er den bygget innenfor budsjettet og åpner i tide, så i dag er en god dag, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Har ventet i 20 år

Det er nesten 28 år siden forbudet mot skating opphørte i Norge. Sporten har også blitt en olympisk gren, som det skal konkurreres i OL i Tokyo i 2020.

Selv om hallen både skal være for proffe og nybegynnere, er den tilpasset internasjonale konkurransekrav. Hallen rommer også en bowl laget av bjørkefiner som rager opp i to etasjers høyde, som en av svært få i verden.

Kanskje kan hallen rekruttere nye talenter som kan gi Norge Olympiske medaljer i framtiden.

– Det er klart at det å få muligheten til å skate i snøhullet Norge gjennom hele året, det er bra for rekruttering, sier Per Olav Hetland.

VIDEO: Båndet ble ikke klippet, men skatet. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Båndet ble ikke klippet, men skatet.

Ikke for alle

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap). Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Selv om skaterne er fornøyde er ikke den nye skate-katedralen fri for kontroverser. De som bruker sparkesykler og rulleskøyter i Oslo er nemlig lite fornøyde med at de ikke får lov å bruke den flunkende nye hallen.

– Vi står på rulleskøyter og vi kaller også det å gå ut å skate. Det er fire brukergrupper som tar i bruk slike arealer, så vi er skuffet, sa Jonas Bødtker, leder Norges rulleskøyteforbund, til NRK før hallen stod ferdig.

Fredag klokken 14.00 åpner hallen for publikum. Da er det åpent for skatere til å boltre seg med rullebrettet sitt på de 1400 kvadratmeterne med innendørs skateareal.

– Det er et prosjekt noen har jobbet med i 20 år for å få til, så jeg er utrolig stolt over at vi nå har bygget det, sier kultur og idrettsbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap).