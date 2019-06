Hver dag skader folk seg på elsparkesykkel

Legevakta i Oslo får hver dag inn folk som har skadet seg ved å ha kjørt elsparkesykkel.

I de to månedene fra 1. april og ut mai tok legevakta i mot 75 personer som hadde kræsjet, veltet eller på en annen måte hatt et uhell med en elektrisk sparkesykkel i Oslo.

Det utgjør 1,2 personskader per døgn på elsparkesykkel.

Mange irriterer seg over elsparkesykler som folk har satt fra seg på fortauet. Nå viser tall at minst én person blir skadet pr. døgn ved bruk av elsparkesyklene i Oslo. Foto: Nina Didriksen / NRK

Hvor mange som skader seg på elsparkesykkel uten å oppsøke legevakta, er uklart.

Mest lettere skader

Tallene viser at det er nesten dobbelt så mange menn som kvinner som har skadet seg: 48 menn og 27 kvinner.

To av elsparkesykkelskadene var alvorlige. Disse personene måtte behandles for brudd. Ti av skadene kalles moderate og 63 var lettere.

– Tallene gjelder alle typer elsparkesykler, også de i privat eie, opplyser pressevakt Vibeke Kaasi Eilertsen ved Oslo universitetssykehus til NRK.

En elsparkesykkel og to bysykler ved Aker Brygge i Oslo. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Det er nærmere 2000 elsparkesykler på leiemarkedet i Oslo. Det er for øyeblikket to firmaer som leier ut slike sykler i hovedstaden, mens i alt elleve har meldt sin interesse for å drive utleie.

Legevakta har også telt opp antall skader på sparkesykler uten elmotor. I april og mai hadde de 105 pasienter som hadde skadet seg ved bruk av disse.

Dødsulykke i Sverige

I forrige uke omkom en svensk mann i en ulykke med en elsparkesykkel. Mannen kjørte en elsparkesykkel og krasjet med en bil. Ulykken skjedde i Helsingborg. Mannen ble kjørt til sykehus, men døde av skadene.

Nå vil de svenske transportmyndighetene forby elektriske sparkesykler.

– Det er et kjøretøy som ikke skal være i trafikken, sier forsker Hans Cassepierre i det svenske trafikktilsynet til nyhetsbyrået TT.

Han mener at elparkesyklene må bort fra veiene.

I Sverige vil transportmyndighetene ha elsparkesyklene bort fra veiene. Bildet er tatt i Oslo. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

I Oslo sa samferdselsbyråden rett før påske at hun var bekymret og ber elsparkesyklistene om å følge trafikkreglene. Det skjedde etter meldinger om at blinde og svaksynte var blitt påkjørt av folk på elsparkesykkel.

– Det opprører meg å høre at blinde har blitt påkjørt av sparkesykler, sa Lan Marie Berg til NRK. (Berg er for øyeblikket i fødselspermisjon. Red. anm.)

Kartlegger sykkelskader

I Oslo registrerer legevakta nå alle skader knyttet til ulike former for sykling. Prosjektet er såpass nytt at de ikke ønsker å kommentere skadetallet ved elsparkesykling.

– Du kan si at vi overvåker aktiviteten. Det skal munne ut i en rapport, sier seksjonsoverlege Knut Melhuus ved Oslo skadelegevakt til NRK.

Både Helsedirektoratet og Veidirektoratet skal vurdere innholdet i rapporten. Den skal være ferdig neste sommer.