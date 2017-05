Huskapper i retten

Mannen, som kappet naboens uthus i to på Nesøya, må i dag møte i retten tiltalt for grovt skadeverk. Han er også tiltalt for å ha fjernet et drivhus, et gjerde og noen morelltrær. Forsvareren hans sier han stiller seg uforstående til tiltalen og er uskyldig.