Høyre: Potensielt største skandalen vi har sett i Oslo kommune

– Dette er potensielt den største skandalen vi har hatt med det største misbruket av skattebetalernes penger, tordnet Høyres finanspolitiske talsmann Øystein Sundelin i bystyret i ettermiddag.

Der måtte byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, svare på kritiske spørsmål fra opposisjonen etter sin redegjørelse for Boligbygg-saken.

Høyres Øystein Sundelin var kritisk til at det tok nesten en måned fra byrådet fikk vite om mulige misligheter til bystyrets organer ble informert. Carl I. Hagen (Frp) ville vite mer om praksisen med salg utenom det åpne markedet.

– Først et lite hjertesukk: Hvordan er det mulig, undret Hagen og fortsatte med å spørre hvem som har fastsatt og godkjent at det gjennomføres direktesalg.

Det svarte ikke Lippestad på, noe som fikk Odd Einar Dørum (V) til å gjenta spørsmålet.

– Det må jeg komme tilbake til når granskingen har kommet litt lenger, men det er ikke min avdeling, for å si det sånn, svarte Lippestad da.

Siktet for økonomisk utroskap

I går ble det kjent at en av Boligbyggs boligkjøpere, en innleid konsulent, er siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap.

Økokrim har innledet etterforskning av boligkjøpene til det kommunale foretaket i kjølvannet av Dagens Næringslivs undersøkelser som viser at Boligbygg har kjøpt eiendom for 222 millioner kroner av konkursgjengangere.

DN avslørte i forrige uke hvordan prisen på en bygård på Bislett steg med 33 millioner kroner etter at Boligbygg to ganger unnlot å benytte seg av forkjøpsretten.

Et tresifret antall leiligheter er ifølge avisen kjøpt utenfor det åpne markedet gjennom direktesalg bare i 2016 og 2017.

33 MILLIONER MER: Boligbygg og Oslo kommune endte med å betale 33 millioner kroner mer for denne gården i Grønnegata 21 i Oslo etter at de to ganger unnlot å benytte seg av forkjøpsretten. Nå er en person siktet i saken. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Meget alvorlig

– Det ser ut til å være meget alvorlig, slo Lippestad fast før han redegjorde for utviklingen og håndteringen siden byrådet kom under vær med kritikkverdige forhold hos Boligbygg 18. september.

Lippestad viste til at saken granskes internt av revisjonsfirmaet BDO, eksternt av Deloitte, at den etterforskes av Økokrim og skal gjennomgås av Kommunerevisjonen, og at det er tett kontakt med Kommuneadvokaten for å sikre kommunens verdier.

– Jeg er sikker på at når alle disse har kommet med sine uttalelser, så har vi det store og hele bildet, sa han.

Dyr konsulent

Peter N. Myhre (Frp) viste til at den siktede innleide konsulenten fakturerte Boligbygg for 1.100 kroner pr. time pluss moms.

– Hvorfor har ikke kommunen den kompetansen selv, og hvorfor ble han ikke bare ansatt? lurte Myhre på.

– Godt spørsmål, svarte Lippestad og ba om forståelse for at han ikke kunne komme inn på enkeltelementer mens granskingene pågår.

Han kunne imidlertid avsløre at Oslo kommune selv politianmeldte saken 16. oktober.