Høyre: – Urimelig favorisering av VIF

På Valle er det hektisk byggeaktivitet for å gjøre Vålerengas nye storstue klar til åpningsfest i september.

Høyre var eneste parti som stemte imot tomtegaven som gjorde drømmen om eget stadion mulig da bystyret behandlet saken i 2008.

Vålerenga fikk kjøpe kommunens tomt på Valle for én krone, Deler av tomta solgte klubben videre for 300 millioner kroner for å finansiere stadionbyggingen.

Kommunen tar regninga

URIMELIG: Pia Farstad von Hall (H) syns det er urimelig at kommunen plukker opp Vålerengas veiregning på 25 millioner kroner. Foto: OSLO KOMMUNE

Ni år senere er Høyre eneste parti som stemmer imot at kommunen plukker opp regninga på 25 millioner kroner for opparbeidelse av Grenseveien.

– Vålerenga konkurrerer med andre idrettslag om kommunens penger, sier Pia Farstad von Hall, Høyres talskvinne for byutviklingssaker i bystyret.

– Når de på toppen av en gave på flere hundre millioner kroner får 25 millioner til, syns vi det blir for mye, sier hun.

Det hører med til historien at det var en uttrykkelig forutsetning at stadionprosjektet ikke skulle koste Oslo kommune en krone.

Bystyret forutsetter at ... Oslo kommune ikke pålegges noen form for økonomiske forpliktelser eller risiko. Oslo bystyres stadionvedtak 14. mai 2008

Rekkefølgekrav

I utbyggingsavtalen mellom Oslo kommune og Vålerenga Kultur- og Idrettspark (VKIP) forplikter VKIP seg til å opparbeide Grenseveien for 25 millioner kroner før de overhodet får lov til å ta stadion i bruk.

Av ulike årsaker utenfor Vålerengas kontroll har veiarbeidene som skulle løse trafikkutfordringene rundt stadion ikke latt seg gjennomføre. Alle partier i bystyret er derfor innstilt på å fjerne det såkalte rekkefølgekravet, også Høyre.

– Vi syns jo det er viktig at både skolen, barnehagen og Vålerenga stadion blir tatt i bruk som planlagt, sier Pia Farstad von Hall.

Men samtidig å la Vålerenga slippe regninga for fremtidige veiarbeider i Grenseveien, mener Høyre er å gå for langt.

– Vålerenga gjør en kjempejobb for barn og unge i Oslo, men det er det mange idrettslag som gjør. Da syns vi det er urimelig at Vålerenga favoriseres i så sterk grad som de nå gjør.

– Vanvittig etterslep

URIMELIG: Rina Mariann Hansen (Ap) syns det er urimelig å la Vålerenga betale for en fremtidig veiopparbeidelse som handler om mye mer enn nytt stadion. Foto: Petter Sommer

Kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) mener på sin side at det ville vært urimelig å stå på kravet om at Vålerenga skulle betale for en fremtidig opparbeidelse av Grenseveien.

Hun viser til at det er store planer for byutviklingen i området og Hovinbyen, og at ingen i dag vet hva som skal gjøres med Grenseveien i fremtiden.

– Å be Vålerenga betale for noe vi ikke helt kan si hvordan blir ennå, det er litt vanskelig. Da får heller kommunen ta den eventuelle kostnaden.

– Oslo Høyre skal være litt forsiktig med å snakke om behandlingen av idrettslag i byen. Vårt byråd overtok et vanvittig etterslep på byggingen av idrettsanlegg som vi nå gjør noe med, sier Rina Mariann Hansen.