Høyre stuper i Akershus

Høyre mister to stortingsmandater fra Akershus hvis oppslutningen under høstens valg blir slik siste måling fra InFact viser. Den er gjort for Budstikka, Østlandets Blad og Romerikes Blad. Høyre faller fra 31,3 prosent i mai til 28,5 prosent i juni. Senterpartiet får 8,9 prosent av stemmene.