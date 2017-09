Høyre går mest tilbake i Oslo og Akershus

I bydel Vestre Aker, en klassisk Høyre-bastion i Oslo, har partiet stupt mer enn noe annet sted i hovedstaden med hele 8,4 prosentpoeng. Venstre har økt med 3,8.

Høyre går mest tilbake i oppslutning i både Oslo og Akershus sammenlignet med stortingsvalget i 2013. I Oslo har partiet en oppslutning på 26,4 prosent.

Det betyr at Høyre går ned med hele 3,3 prosentpoeng i hovedstaden. I Akershus går de tilbake 2,8 prosentpoeng til 31,1 prosent. Dermed taper partiet ett mandat i begge fylker.

Særlig i kommuner og bydeler som vanligvis stemmer Høyre gjør partiet det dårlig.

– Et taktisk valg

– Høyre har gått ned i samtlige valgdistrikter i vår bydel, mens Venstre har gått konsekvent opp. Det er mye som tyder på at velgerne her har stemt taktisk, for å få en borgerlig regjering, sier leder for bydelsutvalget i Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H).

– Hvorfor kan det være taktisk lurt å stemme slik?

– Høyre har så solid oppslutning her, at velgerne føler seg sikre på at de får tilstrekkelig med stemmer likevel, sier Hanssen.

Høyre-bastioner svikter

Også i bydelene Frogner og Ullern har Høyre mistet mange stemmer (se faktaboks). Venstre derimot, har økt oppslutningen sin her med 3,6 og 4,1 prosent.

I Bærum går Høyre ned med 3,1 prosentpoeng, mens Venstre øker med 1,4. I Asker går partiet ned med 3,5 prosentpoeng og Venstre øker med 1,2.

I Oppegård går partiet ned med hele 4,1, mens Venstre øker med 1,1 prosentpoeng.

Glad for gjenvalg

Leder i Oslo-Høyre, Nikolai Astrup, sier det viktigste for partier er at de har fått gjenvalg.

– Alt i alt er dette et godt resultat for Høyre. Vi kan videreføre det vi har påbegynt, og har fått stor backing fra velgerne.

Astrup tror også at den store velgerflukten skyldes taktisk stemming.

– Men vårt mål er å få Høyre så stort som mulig, så får velgerne gjøre sin vurdering.

«Listhaug-effekt»

Politisk reporter i Østlandssendingen, Olav Juven, sier det er flere årsaker til Høyres tilbakegang og Venstres framgang.

– Den åpenbare er taktisk stemmegivning for å få Venstre over sperregrensen og sikre fortsatt borgerlig regjering. Venstre har også mobilisert kraftig i sluttfasen for å sikre andremandatet til Ola Elvestuen.

Men dette handler også om politikk, ikke bare taktikk.

Mange Høyre-velgere er nok misfornøyde med enkelte sider av regjeringssamarbeidet og velger Venstre i stedet, en slags anti-Listhaug effekt.

– En del av disse såkalte lilla-velgerne har nok også skiftet side og valgt Arbeiderpartiet, som gjør det relativt sett bra i disse områdene.

