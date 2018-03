Høykrise flere steder i landet

Gårdeier på Søndre Digerud gård, Line Digerud Waagsaas, forteller at mange nå er fortvilet fordi det er tomt for høy i området. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det er ikke mer høy å få tak i her i området. Vi er redde for at dyrene ikke får mat og må finne alternativer. Nå er planen å hamstre så mye vi kan og starte å produsere litt selv i år.

Det sier Line Digerud Waagsaas på Søndre Digerud gård i Nordre Frogn, i Akershus.

De er ikke de eneste som mangler høy til dyrene sine. NRK har vært i kontakt med flere bønder i samme situasjon.

Stian Syversen, fra Nordtvedt gård på Kalbakken i Oslo, var nær ved å måtte legge ned hele driften.

– Etter å ha ringt rundt klarte vi til slutt å få tak i høy som gjør vi kan fortsette. Jeg vil tro at andre steder risikerer man å måtte legge ned storfe- og hestehold, sier han.

Tre ganger så dyrt

Norges Bondelag forklarer høykrisen med dårlige avlinger og lang vinter.

– Våren kommer unormalt sent i år. Dette kombinert med færre slåtter, mindre avlinger og dårlig kvalitet i fjor har ført til lite høy, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Spesielt på Vest- og Sørlandet var fjorårets avlinger så dårlige at de har kjøpt opp mye av høyet på Østlandet.

Høyprisen i Oslo og Akershus er nå tredoblet: Fra to-tre kroner per kilo til åtte-ni kroner kiloen.

– Det er ekstremt høyt. Jeg har hester selv og vet at du taper penger hver dag hvis du må betale så mye for høyet, sier Skorge.

Må si nei til mange

Høyprodusent Jon Arild Huseby har fått usedvanlig mange henvendelser i år fra bønder på jakt etter høy. Han har måttet si nei til mange, for å sikre høy til de rundt ti stallene han leverer fast til.

Høyprodusent Jon Arild Huseby må sikre det høyet han har igjen til sine faste kunder. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Det minker fort og blir garantert tomt på høylagrene i år, sier han.

Spesielt hesteeiere er bekymret for om de har nok høy til hestene sine ut vinteren, forteller han.

– Vi får håpe vinteren slipper taket snart, så vi får i gang ny produksjon, avslutter Huseby.

Skaff langsiktige avtaler

Sigurd Enger, leder i Bondelaget i Akershus, sier færre produsenter bidrar til å forverre høykrisen.

– De siste årene har det vært produsert for mye høy. Mange har derfor gått over til å produsere mer korn. Når man da i tillegg får et dårlig avlingsår, fører det til den høymangelen vi har nå.

Enger mener en løsning på problemet er å lage langsiktige avtaler med høyprodusenter, selv om det er vanskelig å forutsi hvor stor avlingen kommer til å bli.