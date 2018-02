Homofile Kenneth (24) slått ned av taxisjåfør

Natt til 15. februar var Heimdal på vei hjem fra Oslo sentrum, og praiet en drosje fra gata. Turen gikk hyggelig for seg, forteller 24-åringen fra Hønefoss.

– Jeg tenkte «Jøss, endelig en av de få som er hyggelige».

PROVOSERT: 24-åringen synes ikke politiet har etterforsket saken godt nok. Foto: Fouad Acharki / NRK

Det endrer seg når de stopper utenfor Heimdals leilighet. Når han finner fram lommeboka for å betale, forteller Bergheim at sjåføren tar tak i armene hans og slår ham i ansiktet. Da blir alt svart.

– Det første jeg husker er at jeg våkner på en trapp rundt en time etterpå. Det tar noen minutter før jeg skjønner hvor jeg er.

Han sier han ikke husker hvilket selskap drosjen kom fra.

Ble henlagt

På Ullevål sykehus blir Heimdal fortalt at han har hjernerystelse og forslått øye. Han anmelder saken, men den blir henlagt raskt. Det provoserer ham.

HENLA: Politiet har ikke nok informasjon, sier politiadvokat Elise Holmeide. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Jeg har blitt utsatt for blind vold og hatkriminalitet, men de er ikke villige til å ta saken videre. Jeg trodde virkelig vi var kommet lenger enn dette i 2018, sier han.

Politiadvokat Elise Holmeide bekrefter at anmeldelsen er henlagt.

– Vi har ingen opplysninger å gå på i denne saken, og Oslo by har mange taxisjåfører. Vi har fått opplyst at taxien er praiet på gaten og ikke ble betalt. Da er det umulig for oss å identifisere en gjerningsperson.

Siden Heimdal delte historien på Facebook, har den blitt delt over 4000 ganger. I kommentarfeltet har over 1000 mennesker delt sin støtte.

Har skjedd før

VIKTIG Å ANMELDE: Det mener Ingvild Endestad, leder for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Fri. Foto: Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Homohets fra taxisjåfører er ikke noe nytt, forteller leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Fri, Ingvild Endestad.

– Jeg hører ofte om folk som får kommentarer hvis de holder kjæresten i hånden i baksetet, noen forteller de har blitt kastet ut, så dette er dessverre ikke et engangstilfelle, sier

Hun mener politiet i mange deler av landet er for dårlige til å etterforske hatkriminalitet. Likevel oppfordrer hun alle som opplever det til å politianmelde.

FLYTTET HOLDEPLASS: I 2015 ble drosjeholdeplassen utenfor homopuben London i Oslo flyttet, etter at enkelte homofile følte seg overvåket av taxisjåfører. Foto: Sarah Pierstorff / NRK

– Det er den eneste måten vi kan plassere skyld og skam der den hører hjemme, og den eneste måten politiet kan få kunnskap nok til å bekjempe hatkriminalitet.

– Skal ikke skje

SJOKKERT: Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund. Foto: Norges taxiforbund

Styreleder i Norges Taxiforbund Øystein Trevland ble sjokkert da han hørte om voldshendelsen.

– Jeg håper ikke det er en taxi og noen kolleger av oss som har gjort dette. Det er helt uhørt, og vi tar sterkt avstand fra alt som heter vold.

– Hva slags retningslinjer har dere for vold og trakassering mot kunder?

– Det skal ikke forekomme. Hvis det skjer så politianmelder vi, så vedkommende ikke får anledning til å kjøre taxi.