Holmlia skole blir dysleksivennlig

Holmlia skole skal få et spesielt opplegg for å ta vare på elever med dysleksi. Skolen skal ha spesialkunnskap, hjelpemidler og rutiner for å fange opp og følge opp dyslektikere. I Norge er 41 skoler sertifisert som såkalte "dysleksivennlige" skoler.