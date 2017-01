Hjemmetap for Frisk Asker

Frisk Asker tapte 2-3 for Stavanger Oilers etter forlenging hjemme i Askerhallen lørdag. Det var Frisk sitt første tap på ti kamper. Anders Bastiansen og Henrik Ødegaard scoret målene for Frisk, mens Mark Van Guilder, Spencer Humphries og Tommy Kristiansen sørget for at siddisene tok seieren.